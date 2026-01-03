هەسەدە شانەیەکی چوار کەسیی داعشی لە ڕەققە دەستگیر کرد

پێش 47 خولەک

هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، توانییان لە ئۆپەراسیۆنێکی ورد و سەرکەوتوودا لە ناوجەرگەی شاری ڕەققە، شانەیەکی چوار کەسیی سەر بە ڕێکخراوی تیرۆریستیی داعش هەڵوەشێننەوە و ئەندامەکانی دەستگیر بکەن.

بەپێێ ڕاگەیەندراوێکی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) کە ئەمڕۆ شەممە 3ـی کانوونی دووەمی 2026 بڵاوی کردووەتەوە، ئەم ئۆپەراسیۆنە لە لایەن تیمەکانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی (TOL) و لەسەر بنەمای زانیاریی هەواڵگریی ورد ئەنجامدراوە.

بەپێی ڕاگەیەندراوەکە، لە کاتی هەڵکوتانە سەر حەشارگەی ئەو شانەیەدا، هێزەکان توانیویانە بەبێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانی بەر هاووڵاتییانی مەدەنی یان هێزە بەشداربووەکان بکەوێت، دەست بەسەر بڕێکی زۆری چەک و تەقەمەنی و ئامێری پەیوەندیکردندا بگرن کە بۆ ئەنجامدانی کارە تێرۆریستییەکان ئامادەکرابوون.

لە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکاندا، هەر 4 دەستگیرکراوەکە دانیان بەوەدا ناوە کە ئەرکیان کۆکردنەوەی زانیاریی هەواڵگری بووە لەسەر بارەگا و خاڵە سەربازییەکانی هەسەدە بە مەبەستی ئەنجامدانی هێرشی چەکداری، هەروەها دەرکەوتووە کە ئەو کەسانە لە پەیوەندیی ڕاستەوخۆدا بوون لەگەڵ سەرکردایەتیی داعش و زانیارییەکانیان بۆ ناردوون.

ناوەندی ڕاگەیاندنی هەسەدە جەختی کردووەتەوە، ئەم کارانە لە چوارچێوەی هەڵمەتە بەردەوامەکانیاندایە بۆ وشککردنی سەرچاوەکانی تیرۆر و پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە.

شاری ڕەققە کە ڕۆژانێک پایتەختی ڕێکخراوی داعش بوو، هەرچەندە لە ساڵی 2017دا ئازادکرا، بەڵام تاوەکو ئێستاش لە ساڵی 2026دا وەک یەکێک لەو شوێنانە ماوەتەوە کە پاشماوەکانی ئەو ڕێکخراوە هەوڵی تێدا دەدەن لە ڕێگەی شانە نوستووەکانەوە خۆیان ڕێکبخەنەوە، هێزەکانی سووریای دیموکرات بە پاڵپشتیی ئاسمانی و لۆجیستیی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، بەردەوامن لە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی کتوپڕ بۆ سەر حەشارگەکانی تیرۆریستان، چونکە پاراستنی سەقامگیریی ئەم شارە کلیلی ئاسایشی تەواوی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایە.