مەزڵووم عەبدی گەیشتە دیمەشق

فەرماندەی گشتیی هەسەدە گەیشتە دیمەشق و ڕێککەوتنی 10ـی ئادار لەگەڵ بەرپرسانی سووریا تاوتوێ دەکات.

ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' ڕایگەیاند، ئەمڕۆ یەکشەممە، 04ـی کانوونی دووەمی 2026، شاندێکی سەرکردایەتیی هەسەدە گەیشتە دیمەشق و لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەتی سووریا لە کۆبوونەوەدایە.

بە گوێرەی پۆستەکەی شامی، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی هەسەدە سەرۆکایەتیی شاندەکە دەکات و لە کۆبوونەوەکەدا، میکانیزمی یەکگرتنی سەربازیی هێزەکانی هەسەدە لەگەڵ سوپای نوێی سووریا تاوتوێ دەکرێت.

ئەندامانی شاندەکە:

- مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات.

- سۆزدار حاجی، ئەندامی فەرماندەیی گشتیی هەسەدە.

- سیپان حەمۆ، ئەندامی فەرماندەیی گشتیی هەسەدە.

کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی جەنەراڵ کێڤن جەی لامبێرت، فەرماندەی هێزەکانی "عەزمی پتەو" (Operation Inherent Resolve) بەڕێوەدەچێت، کە ئەمەش گرنگیی نێودەوڵەتیی دانوستانەکان نیشان دەدات.

بڕیاربوو ئەم سەردانە لە 29ی کانوونی یەکەمی ڕابردوودا ئەنجام بدرێت، بەڵام هێزەکانی سووریای دیموکرات لە ڕاگەیەندراوێکدا دواخستنی سەردانەکەیان بەهۆکاری تەکنیکی ڕاگەیاندبوو و جەختیان کردبووەوە کە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەنجامی دەدەن.

وردەکاریی ڕێککەوتنی 10ـی ئادار:

ڕێککەوتنی 10ـی ئاداری 2025، لەنێوان مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، و ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا، ڕێککەوتنێکی مێژوویی بوو کە ئامانجی کۆتاییهێنان بوو بە دابەشبوون و یەکخستنەوەی ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری لە چوارچێوەی دەوڵەتی سووریادا.

ئەم ڕێککەوتنە، کە بە نێوەندگیریی ئەمەریکا واژۆ کرا، چەند خاڵێکی سەرەکی لەخۆگرتبوو و بڕیار بوو کارەکانی جێبەجێکردنی تا کۆتایی ساڵی 2025 تەواو بکرێت:

خاڵە سەرەکییەکانی ڕێککەوتنەکە بریتی بوون لە:

1. یەکگرتنی سەربازی و مەدەنی: تێکەڵکردنی هەموو دامەزراوە مەدەنی و سەربازییەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا (ڕۆژئاوای کوردستان) لەگەڵ ئیدارەی دەوڵەتی سووریادا. ئەمە دەروازە سنوورییەکان، فڕۆکەخانە، و کێڵگە نەوت و گازییەکانیشی دەگرتەوە.

2. مافەکانی کورد: ناساندنی کۆمەڵگەی کوردی وەک پێکهاتەیەکی ڕەسەن لە دەوڵەتی سووریادا و گەرەنتیکردنی مافی هاووڵاتیبوون و تەواوی مافە دەستوورییەکانیان.

3. ئاگربەستی گشتگیر: سەپاندنی ئاگربەست بەسەر تەواوی خاکی سووریادا.

4. بەشداریی سیاسی: مسۆگەرکردنی مافی هەموو سوورییەکان لە نوێنەرایەتی و بەشداریی لە پرۆسەی سیاسی و هەموو دامەزراوەکانی دەوڵەت، بەبێ گوێدانە پاشخانە ئایینی و نەتەوەییەکانیان.

5. گەرەنتی گەڕانەوە: مسۆگەرکردنی گەڕانەوەی سەرجەم ئاوارە و ڕاگوێزراوە سوورییەکان بۆ زێدی خۆیان و پاراستنی ئاسایشیان لەلایەن دەوڵەتی سووریاوە.

6. بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشەکان: پشتیوانیکردنی دەوڵەتی سووریا لە ڕووبەڕووبوونەوەی پاشماوەکانی ڕژێمی ئەسەد و هەموو ئەو هەڕەشانەی کە مەترسین بۆ سەر ئاسایش و یەکپارچەیی خاکی سووریا.