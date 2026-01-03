سبەی لە ناوەندەکانی خوێندنی پێنجوێن پشووە

پێش 50 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی پێنجوێن ڕایگەیان: بەهۆی ناجێگیریی دۆخی کەشوهەوا و دابەزینی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سەدی، بڕیاردرا ڕۆژی یەکشەممە، 4ی کانوونی دووەمی 2026، لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندنی سنووری قەزاکە بکرێتە پشووی فەرمی. ئ

ئەم بڕیارە دوای ڕاوێژ و هەماهەنگی لەگەڵ قایمقامی پێنجوێن و بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی دراوە، مەبەست لێی پاراستنی سەلامەتیی قوتابییان و مامۆستایانە لەو شەپۆلە سەرمایە توندەی ناوچەکەی گرتووەتەوە.

قەزای پێنجوێن کە دەکەوێتە سەر سنووری نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی ئێران، یەکێکە لە ساردترین و بەفراوترین ناوچەکانی پارێزگای سلێمانی، ساڵانە لە وەرزی زستاندا پلەکانی گەرما لەم قەزایەدا بە شێوەیەکی بەرچاو دادەبەزن و زۆرجار دەگەنە خوار 15 پلەی ژێر سفر، ئەمەش دەبێتە هۆی بەستنی ڕێگەوبانەکان و دروستبوونی ئاستەنگ بۆ هاتوچۆی هاووڵاتییان و قوتابییان، هەر بۆیە لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ڕێگریکردن لە هەر ڕووداوێکی نەخوازراو، پەنا بۆ ڕاگەیاندنی پشوو دەبەن