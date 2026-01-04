ڕەحیم عەبودی: نووری مالیکی، حەیدەر عەبادی و سوودانی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران کاندیدن

پێش کاتژمێرێک

سەرکردەیەکی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی ئاشکرای دەکات، کێبڕکێی پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق لەنێوان سێ کەسایەتیدا چڕ بووەتەوە، هاوکات ڕەتیکردەوە هیچ دابەشبوونێک لەناو چوارچێوەی هەماهەنگیدا هەبێت

یەکشەممە 4ـی کانوونی دووەمی 2026، ڕەحیم عەبودی، سەرکردە لە ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، ئێستا دیارترین ئەو ناوانەی وەک کاندید بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە ئارادان، بریتین لە هەریەک لە نووری مالیکی، حەیدەر عەبادی و محەممەد شیاع سوودانی.

سەبارەت بە دەنگۆی بوونی ناکۆکی لەنێوان لایەنەکانی شیعە، عەبودی ڕەتیکردەوە هیچ دابەشبوونێک لەناو چوارچێوەی هەماهەنگیدا هەبێت و ئاماژەی بەوە دا، ئەوان لەسەرخۆ هەنگاو دەنێن بۆ کۆکردنەوەی سەرجەم لایەنەکان، بە ئامانجی دیاریکردنی کاندیدێکی بەهێز کە توانای بەڕێوەبردنی قۆناغی داهاتووی هەبێت.

ئەو سەرکردەیەی ڕەوتی حیکمە جەختی کردەوە قۆناغی داهاتوو پڕە لە ئاڵنگاری و پێویستی بە حکوومەت و پەرلەمانێکی بەهێزە.عەبودی گوتی: دیمەنی ئەوەی لە ڤەنزوێلا ڕوودەدات لەبەرچاومانە، هەر هەنگاوێکی هەڵە ڕەنگە عێراقیش بەو ئاقارەدا بەرێت، بۆیە دەبێت زۆر بە وردی ئەو کەسانە دیاری بکرێن کە شایستەی بەڕێوەبردنی ئەم قۆناغەن.