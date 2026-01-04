هەسەدە: کۆبوونەوەکان لەگەڵ دیمەشق درێژەیان دەبێت

پێش کاتژمێرێک

ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: سەرکردایەتی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و بەرپرسانی حکوومەتی دیمەشق لە کۆبوونەوەیەکی فەرمیدا، دۆسیەی تێکەڵکردنی هێزە سەربازییەکانیان و چۆنیەتی یەکخستنی توانا بەرگرییەکانیان تاوتوێ کرد،هەردوولا لەسەر بەردەوامبوونی دیدارەکان ڕێککەوتن تا ئەو کاتەی دەگەنە ئەنجامێکی کۆتایی و گشتگیر.

بەپێی ڕاگەیەندراوێکی فەرمی ناوەندی ڕاگەیاندنی هەسەدە، بەیانی ئەمڕۆ 4ی کانوونی دووەمی 2026، کۆبوونەوەیەکی ئاستبەرز لە نێوان فەرماندەیی هێزەکانی سووریای دیموکرات و نوێنەرانی حکوومەتی سووریا بەڕێوەچوو، تەوەری سەرەکی گفتوگۆکان بریتی بوو لە پرسی تێکەڵبوونی هێزە سەربازییەکانی هەسەدە لەگەڵ سووپای سووریا، کە وەک هەنگاوێک بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەردوولا دەبینرێت.

لە کۆبوونەوەکەدا هەردوولا گەیشتنە ئەو بڕیارەی کە پێویستە لە قۆناغی داهاتوودا زنجیرە کۆبوونەوەکان بەردەوام بن، تاوەکو وردەکارییەکان بە شێوەیەکی ڕێکخراو و یاسایی تەواو بکرێن.

ئامانجی ئەم دیالۆگە دۆزینەوەی میکانیزمێکی گونجاوە بۆ ڕێکخستنەوەی هێزەکان بە جۆرێک کە خزمەت بە ئاسایش و سەقامگیری وڵات بکات.

پرسی تێکەڵبوونی هێزەکانی سووریای دیموکرات لەگەڵ سوپای سووریا، یەکێکە لە گرنگترین و هەستیارترین دۆسیەکانی نێوان ئیدارەی خۆسەر و دیمەشق لە دوای دەستپێکردنی قەیرانی سووریا لە ساڵی 2011وە، هەسەدە کە ناوچەیەکی بەرفراوانی لەژێر دەستدایە و خاوەنی هێزێکی سەربازیی ڕێکخراوە، بەردەوام جەختی لەسەر پاراستنی تایبەتمەندییەکانی خۆی کردووەتەوە لە هەر ڕێککەوتنێکی داهاتوودا، ئەم کۆبوونەوە فەرمییەی ساڵی 2026 وەک وەرچەرخانێکی نوێ لە پەیوەندییەکانی نێوان هەردوولا و هەوڵێک بۆ گەیشتن بە چارەسەرێکی نیشتمانیی گشتگیر هەژمار دەکرێت.