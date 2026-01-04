کەشناسی هەرێم: شەپۆلی سەرما بەردەوام دەبێت

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ دۆخی کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، کەشێکی سارد ناوچە جیاجیاکانی هەرێم دەگرێتەوە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی کەشناسی، ئەمڕۆ یەکشەممە، 4ـی کانوونی دووەمی 2026، ئاسمان لە کاتەکانی بەیانیدا ساماڵ و سارد دەبێت، بەڵام لە دوای نیوەڕۆوە پەڵەهەور لە ئاسماندا دروست دەبێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ 1 بۆ 2 پلە بەرز دەبنەوە. با بە ئاراستەی باکووری ڕۆژهەڵات و بە خێراییەکی لەسەرخۆ (5-10کم/ک) دەبێت و مەودای بینین لە نێوان 9 بۆ 10کیلۆمەتردایە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای ئەمڕۆ بەم شێوەیەیە:

(هەولێر: 10پلە، سلێمانی: 7 پلە، دهۆک: 10پلە، زاخۆ: 11پلە، چەمچەماڵ: 10پلە، پیرمام: 7پلە، سۆران: 3پلە، ئاکرێ: 2پلە، حاجی ئۆمەران: 1 پلەی سیلیزی.

کەشناسی ئاماژەی بەوەش کردووە، سبەی دووشەممە 5ـی کانوونی دووەمی 2026، کەشوهەوا بە ساردی دەمێنێتەوە و لە کاتەکانی بەیانیدا "دیاردەی بەستن" (شەختە) لە زۆربەی ناوچەکان دروست دەبێت. لە دوای نیوەڕۆش ئاسمان بۆ پەڵەهەور و نیمچەهەور دەگۆڕێت.

لە ڕووی پلەکانی گەرماوە، پێشبینی دەکرێت نزمترین پلە وەک خۆی بمێنێتەوە، بەڵام پلەکانی گەرمای بەرز 2 پلە بەرزبوونەوە بەخۆیانەوە ببینن. خێرایی با وەک خۆی بە جێگیری دەمێنێتەوە و مەودای بینین کەمێک کەم دەبێتەوە بۆ 8-9 کیلۆمەتر.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی:

هەولێر، دهۆک و چەمچەماڵ: 11پلەی سیلیزی

زاخۆ: 10پلەی سیلیزی

گەرمیان: 9پلەی سیلیزی

سلێمانی و هەڵەبجە: 8پلەی سیلیزی