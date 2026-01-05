وەزارەتی کارەبا هۆشداریی دەداتە سەرپێچیکارانی کارەبا

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی بۆ پاراستنی تۆڕی کارەبا و دابینکردنی خزمەتگوزارییەكی دادپەروەرانە، هەڵمەتێکی بەرفراوانی دەستپێکردووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی جۆرەکانی سەرپێچی کارەبا.

وەزارەتی ​کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، دوای دەرچوونی ڕێنماییەکانی وەزارەت لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ڕابردوودا، تیمەکانی وەزارەت و پڕۆژەی ڕووناکی، بەردەوامن لە گەڕان و بەدواداچوون بۆ دۆزینەوە و تۆمارکردنی هەر حاڵەتێکی سەرپێچیکردن لە تۆڕی کارەبادا.

​بەپێی ڕێنماییە نوێیەکانی وەزارەتی کارەبا، سزای سەرپێچیکردنی کارەبا بۆ ​هاوبەشانی ماڵان دەگاتە چوار ملیۆن دینار، هەروەها ​لە کاتی دووبارەبوونەوەی سەرپێچییەکە، هاوبەشەکە دەدرێتە دادگا، ئاماژەی بەوەشداوە، ​سزای دارایی بۆ سەرپێچیکارانی هاوبەشانی بازرگانی و پیشەسازی، دەگاتە 50 ملیۆن دینار، ​لەگەڵ دادگاییکردن لە کاتی دووبارەبوونەوەی سەرپێچیەکە.

​ وەزارەتی کارەبا ڕاشیگەیاندووە، هەڵمەتەکە لە هەفتەی ڕابردوو لە گەڕەکی بەختیاریی شاری هەولێر دەستیپێکردووە، کە لەو هەڵمەتەدا، چەندین حاڵەتی چەتاڵکردنی نایاسایی کارەبا دۆزرایەوە و ڕێوشوێنی پێویست گیرایەبەر، ئەم سەرپێچییانەش بریتی بوون لە ​بە نایاسایی ڕاکێشان و چەتاڵکردنی هێڵی کارەبا بۆ موڵکی هاوبەش، ​بەکاربردنی کارەبا بەبێ تێپەڕاندنی ژمێرەر و تۆمارنەکردنی هیچ بڕە پسوولەیەک، کە ئەمەش پێچەوانەی یاسای کارەبایە، هەروەها ​ڕێوشوێنی یاسایی و کارگێڕی بەرانبەر ئەو هاوبەشانە دەگیرێتەبەر کە سەرپێچییان ئەنجام داوە.