کەشناسی هەرێم: پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە

پێش 33 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 5ـی کانوونی دووەمی 2026، لە ڕاگەیەندراوێکدا بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، نوێترین ڕاپۆرتی پێشبینییەکانی بۆ ڕەوشی کەشوهەوای 24 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە، کە تێیدا ئاماژە بە سەقامگیری دۆخی ئاسمان و بەرزبوونەوەیەکی کەمی پلەکانی گەرما دەکات.

بەگوێرەی پێشبینییەکان، ئەمڕۆ ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە گشتیی لە نێوان تەنکە هەوری بەرز و نیمچە هەوردا دەبێت. خێرایی با لەسەرخۆ دەبێت و لە نێوان 5 بۆ 20کم لە کاتژمێرێکدا دەبێت بە ئاراستەی باکووری خۆرئاوا. چاوەڕوان دەکرێت پلەکانی گەرما بەراورد بە ڕۆژانی ڕابردوو 2 بۆ 4 پلەی سیلیزی بەرز ببنەوە.

بۆ سبەی سێشەممە، کەشناسی ئاماژە بەوە دەکات، کەشێکی سارد و جێگیر بەردەوامی دەبێت و ئاسمان لە نێوان ساماڵ و تەنکە هەوردا دەبێت. مەودای بینین باشتر دەبێت و دەگاتە 8 بۆ 10 کیلۆمەتر، هەروەها پلەکانی گەرما لە ئاستە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆدا دەمێننەوە و لە هەندێک ناوچە کەمێک زیاتر بەرز دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی سێشەممە بەم شێوەیەیە:

هەولێر: 14 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 12 پلەی سیلیزی

دهۆک: 12 پلەی سیلیزی

کەرکوک: 15 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 16 پلەی سیلیزی (گەرمترین ناوچە)

هەڵەبجە: 12 پلەی سیلیزی

سۆران: 10 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 5 پلەی سیلیزی (ساردترین ناوچە)

زاخۆ: 11 پلەی سیلیزی

ئاکرێ: 13 پلەی سیلیزی

کەشناسی دڵنیایی دەدات کە لە ماوەی ئەم 48 کاتژمێرەدا هیچ گۆڕانکارییەکی کتوپڕ و ناجێگیر لە کەشوهەوای ناوچەکەدا ڕوو نادات و تەنها سەرمایەکی ئاسایی زستانە بەردەوام دەبێت.