چاودێریی بازرگانی: لە ساڵی ڕابردوودا 14هەزار شوێنی جیاواز بەسەرکراونەتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری چاودێریی بازرگانیی هەولێر ئاماری کار و چالاکییەکانی ساڵی 2025ـی بەڕێوەبەرایەتییەکەیانی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند لەو ساڵەدا، زیاتر لە 14هەزار شوێنی جیاواز کە کاری بازرگانییان تێدا دەکرێت بەسەرکراونەتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 5ـی کانوونی دووەمی 2026، هۆگر عەلی، بەڕێوەبەری چاودێریی بازرگانیی هەولێر لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، لە ساڵی 2025دا، تیمەکانیان بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان، 14 هەزار و 20 شوێنیان بەسەرکردووەتەوە کە جوڵەی بازرگانییان تێدایە، لەوانە: مۆڵ، شوێنی سەوزە و گۆشتفرۆشتن، کۆگاکان و شوێنی نان و سەموونەکان.

بەڕێوەبەری چاودێریی بازرگانیی هەولێر ئەوەشی خستەڕوو، لەو بەسەرکردنەوانەدا، یەک هەزار و 619 شوێن بەهۆی پابەند نەبوون بە ڕێنماییەکان سزا دراون و 160 شوێنیش داخراون، هەروەها 28 کەسیش ڕووبەڕووی دادگا کراونەتەوە کە 17 کەسیان بڕیاری کۆتاییان بۆ دەرچووە و 11 کەسیشیان کەیسەکانیان لە دادگا بەردەوامە.

هەر بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتییەکە، لە ساڵی 2025دا بڕی 5 ملیۆن و 388 هەزار لیتر غازی شل بەسەر فڕنەکانی نان و سەموون لە هەولێر دابەشکراوە و 559 تۆن مەوادی ئێکسپایەریش لەناو براون.

سەبارەت بە بەرهەمی ناوخۆش، هۆگر عەلی ڕایگەیاند 21 پڕۆژەی هێلکە لە هەولێر هەن و لە ساڵی ڕابردوودا یەک ملیۆن و 724 هەزار کارتۆن هێلکە ڕەوانەی شارەکانی خوارووی عێراق کراوە، هەروەها کۆی گشتیی سزای دارایی وەرگیراویش گەیشتووەتە 358 ملیۆن و 996 هەزار دینار.