ئەمڕۆ 42 کەس خۆیان بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار کاندید کرد
ئەمڕۆ تا کۆتایی دەوام، 42 کەس فۆڕمی خۆکاندیدکردنیان بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق پڕکردەوە، پێشبینیش دەکرێت سبەی کە کۆتا ڕۆژە ژمارەکە بەرز ببێتەوە.
یەکشەممە، 4ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاوەیەک لە پەرلەمانی عیراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەمڕۆ تاوەکوو کۆتایی دەوام، 42 کەس فۆڕمی خۆکاندیدکردنیان بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار پڕکردەوە و پێشبینی دەکرێت سبەینێ کە کۆتا ڕۆژی پڕکردنەوەی فۆڕمەکەیە، ژمارەکە بەرزتر ببێتەوە.
ئەو سەرچاوەیە گوتیشی: لەو 42 کاندیدە؛ کورد، عەرەب، کریستیان و کەسانی سەربەخۆشی تێدایە.
سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی هەڵبژێردراوی پەرلەمانی عێراق، وەک یەکەم هەنگاوی دەستووری دوای دەستبەکاربوونی، بە فەرمی دەرگای خۆپاڵاوتنی بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق کردەوە، کە ئەمەش قۆناغێکی گرنگە بۆ تەواوکردنی دامەزراوە باڵاکانی دەوڵەت.
شەممە، 3ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق لە ڕاگەیەنراوێکی فەرمیدا، وادەی کۆتایی بۆ وەرگرتنی داواکاریی ئەو کەسانە دیاریی کردبوو کە ئارەزووی خۆپاڵاوتنیان هەیە بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار.
بە پێی ڕاگەیەنراوەکەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو، 5ـی کانوونی دووەمی 2026، دیاریی کراوە وەک دوا وادە بۆ پێشکەشکردنی داواکاریی پاڵێوراوان.
سەرۆکایەتییەکە جەختی لەوە کردبووەوە، کە وەرگرتنی مامەڵە و داواکارییەکان تەنیا تا کۆتاییهاتنی دەوامی فەرمی ئەو ڕۆژە بەردەوام دەبێت و دوای ئەو وادەیە دەرگای خۆپاڵاوتن بە فەرمی دادەخرێت.