سەرۆک بارزانی و سام دەرمۆ پرسی پێکهاتەکان و بارودۆخی سیاسییان تاووتوێ کرد

پێش 20 خولەک

سەرۆک بارزانی پێشوازی لە سەرۆکی دامەزراوەی ئاشورییەکان لە پێناو دادوەری لە ئەمەریکا کرد.

ئەمڕۆ دووشەممە 5ی کانوونی دووەمی 2026، لەڕاگەیاندراوێکدا بارەگای بارزانی ڕایگەیاند؛ لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە سام دەرمۆ سەرۆکی دامەزراوەی ئاشورییەکان لە پێناو دادوەری لە ئەمەریکا کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەی بارەگای بارزانیدا هاتووە؛ لە دیدارەکەدا سام دەرمۆ، ستایشی ڕۆل سەرۆک بارزانی کرد لە پاڵپشتی بەردەوامیان بۆ پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان و هەروەها سوپاسی پشتگیری سەرۆک بارزانی کرد لە کردنەوەی مۆنیۆمێنتی یادەوەری شەهیدی ئاشوری کە دوێنێ بەردی بناغەی دانرا و ئەم پڕۆژەیەی بە مێژوویی وەسفکرد.

لای خۆیەوە سەرۆک بارزانی پشتیوانیی خۆی بۆ ئاشورییەکان و هەموو پێکهاتەکانی تر دووپاتکردەوە و ئاماژەی بەوەدا کە لە سەردەمی شێخ عەبدولسەلام بارزانی و شێخ ئەحمەد بارزانی گرنگی بە پاراستنی یەکسانی و دادپەروەری مافی نەتەوە و ئایینە جیاوازەکانی کوردستان دراوە.

هەروەها بارودۆخی سیاسی عێراق و ناوچەکە و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە بە گشتیی خرانە بەرباس و گفتوگۆ.