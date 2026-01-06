گشتی

ئاگرەکەی پیرزین بەتەواوی کۆنترۆڵ کرا

کوردستان

ئەمڕۆ سێشەممە، 6ـی کانوونی دووەمی 2026،لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا موقەدەم شاخەوان، گوتەبێژی بەرگریی شارستانی هەولێڕ ڕایگەیاند؛ ئاگرەکەی پیرزین بەتەواوی کۆنترۆڵ کرا.

گوتەبێژی بەرگریی شارستانی هەولێر گوتیشی: دوای ئەوەی تیمەکانمان لە بوونی ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوە لە کارگەیەکی چپس لە ناوچەی پیرزین ئاگادار کرانەوە، دەستبەجێ گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە.

گوتیشی: "توانیمان بە کاتێکی پێوانەیی ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەین و ڕێگری بکەین لەوەی تەشەنە بکات بۆ ماڵەکانی دەوروبەری کارگەکە." ئاماژەی بەوەش دا کە زیاتر لە 25 تیمی بەرگریی شارستانی لە شوێنی ڕووداوەکە ئامادە بوون و خۆشبەختانە تاوەکو ئێستا هیچ زیانێکی گیانی تۆمار نەکراوە.

 
 
 
 
 
لاڤین عومەر ,
