کارکردن لە تونێلی ماوەران - میراوە بەردەوامە و 250 مەتری دیکە درێژ دەکرێتەوە

بریكاری وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، کارکردن لە تونێلی ماوەران - میراوە بەردەوامە، نزیکەی 40%ـی کارەکانی تەواوکراوە، بۆ ئاسانکاری و سەلامەتی هاتوچۆ، تونێلەکە 205 مەتری دیکە درێژ دەکرێتەوە.

چوارشەممە 7ـی کانوونی دووەمی 2026، دکتۆر ئاگرین عەبدوڵڵا، بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕایگەیاند، کارکردن لە ڕێگەی کۆڕێ – شەقڵاوە – قەندیل بەردوامە و نزیکەی 40%ـی کارەکانی کۆتایی هاتووە.

لە بارەی کارکردن لە تونێلی ماوەران - میراوە لە سنووری شەقلاوە، گوتی،"بە هۆی بەفرباین و دۆخی کەشوهەواوە کارکردن لەو تونێلە تاڕادەیەک سست و لاواز بووە، بەڵام لە یەک و بۆ دوو مانگی داهاتوودا بە شێوەیەکی چڕ، کارەکان دەست پێدەکرێتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، بە هۆکاری درێژکردنەوەی تونێلەکە بە درێژایی نزیکەی 250 مەتر، ئەگەر هەیە تەواوبوونی تونێلەکە ماوەیەک دوا بکەوێت.

ئاگرین عەبدوڵڵا، جەختی لەوەشکردەوە، بە گوێرەی پلانی نوێی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە، گۆڕانکاریی لە دیزاینی تونێلی ماوەران - میراوەدا کراوە، یەکێک لە گۆڕانکارییەکان دانانی سیستەمی نوێی هەواگۆڕکێ و ڕووناکییە بۆ ئەوەی لە کاتی تێپەڕین بە تونێلەکەدا، شۆفێر و ڕێبواران تووشی گرفتی کەمی ئۆکسجین و مەودای بینین نەبنەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، بۆ ئەوەی ئاستەنگی هاتوچۆ لە نێو تونێلەکە دروست نەبێت، بڕیاردراوە تونێلەکە نزیکەی 250 مەتر درێژ بکرێتەوە، ئەم دێژکردنەوەیەش بە شێوازی "سندووقی" دەبێت کە کارئاسانی زیاتر بۆ هاتوچۆی هاووڵاتییان دەکات تاوەکو تووشی ئاستەنگی هاتوچۆ نەبنەوە، هاوکات هۆکارێکی گرنگیشە بۆ ئەوەی بە سەلامەتی شۆفێران بەو تونێلەدا تێپەڕببن.

پێش کۆتایی هاتنی ساڵی 2025، كارەكانی قیرتاوکردنی سایدی یەکەمی ڕێگەی کۆڕێ - شەقڵاوە - قەندیل كۆتایی هات، کە بەشێکی گرنگی ڕێگەی هاملتۆنە و ڕێگەیەکی بازرگانی و گەشتیارییە لە سنوورى پارێزگاى هەولێر، ئەم پڕۆژەیە بە گۆژمەی 90 ملیار دینار دەست بەجێبەجێکردنى کراوە، پێکهاتووە لە دروستکردنى ڕێگەیەک بە درێژیی 10 کیلۆمەتر، کە تیایدا جگە لە تەواوکردنی تونێڵی ماوەران - میراوە، دوو یەکتربریش بە شێوەی ئۆڤەر پاس و ئەندەر پاس لە خۆ دەگرێت.

لە داهاتوودا ئەم ڕێگایە هەولێر دەبەستێتەوە بە هەموو ناوچە گەشتیارییەکانی دەڤەری سۆران و باڵەکایەتی، هاوکات کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر کەرتی گەشتیاری و ئاسانکردنی هاتوچۆی هاوڵاتییانی ئەو ناوچانە، هەروەها یەکێک لەکارە ستراتیجی و گرنگەکان لە پڕۆژەكە، بە ( ساید-سلۆپکردن )ـی بەری ڕاستی شەقامە سەرەکییەکەیە، ئەویش بریتییە لە بڕین و هەڵکەندنی نزیکەی 450 هەزار مەتر سێجایە بەمەبەستی نەهێشتنی مەترسییەکانی خزین و داڕمانی شاخ و بەرزاییەکانی قەراغی ڕێگەکە.