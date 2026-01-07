کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ ئەمڕۆ و سبەی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، ئاسمان ساماڵ و پەڵەهەور دەبێت و پلەکانی گەرما ڕوو لە بەرزبوونەوە دەکەن.
بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی کەشناسی، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ چوارشەممە 07-01-2026ئاسمان ساماڵ و پەڵەهەور دەبێت و لە ناوچە شاخاوییەکان بۆ نیمچەهەور دەگۆڕێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ کەمێک بەرزدەبنەوە و خێرایی با لەنێوان 5 بۆ 15 کیلۆمەتر دەبێت لە کاتژمێرێکدا.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بەپلەی سیلیزی
هەولێر 17 پلەی سیلیزی
پیرمام 13 پلەی سیلیزی
سۆران 9 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران 5 پلەی سیلیزی
سلێمانی 15 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ 17 پلەی سیلیزی
دهۆک 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ 16 پلەی سیلیزی
کەرکوک 18 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 20 پلەی سیلیزی
ئاماژەی بەوەشدا، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی پێنجشەممە، 08-01-2026، ئاسمان لەنێوان پەڵەهەور و نیمچەهەور بێت، لە کاتەکانی ئێوارەدا لە ناوچە شاخاوییەکان دەگۆڕێت بۆ هەوری تەواو. پلەکانی گەرما نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی
هەولێر :17 پلەی سیلیزی
پیرمام: 12 پلەی سیلیزی
سۆران: 9 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 4 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 15 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 16 پلەی سیلیزی
دهۆک: 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی
کەرکوک 19 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 21 پلەی سیلیزی