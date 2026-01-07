گشتی

کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە

کوردستان کەشوهەوا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ ئەمڕۆ و سبەی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، ئاسمان ساماڵ و پەڵەهەور دەبێت و پلەکانی گەرما ڕوو لە بەرزبوونەوە دەکەن.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی کەشناسی، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ چوارشەممە  07-01-2026ئاسمان ساماڵ و پەڵەهەور دەبێت و لە ناوچە شاخاوییەکان بۆ نیمچەهەور دەگۆڕێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ کەمێک بەرزدەبنەوە و خێرایی با لەنێوان 5 بۆ 15 کیلۆمەتر دەبێت لە کاتژمێرێکدا.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بەپلەی سیلیزی 

هەولێر 17 پلەی سیلیزی 

پیرمام 13 پلەی سیلیزی

سۆران 9 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران 5 پلەی سیلیزی 

سلێمانی 15 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 17 پلەی سیلیزی

دهۆک 16 پلەی سیلیزی

زاخۆ 16 پلەی سیلیزی 

کەرکوک 18 پلەی سیلیزی 

هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 20 پلەی سیلیزی

ئاماژەی بەوەشدا، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی پێنجشەممە، 08-01-2026، ئاسمان لەنێوان پەڵەهەور و نیمچەهەور بێت، لە کاتەکانی ئێوارەدا لە ناوچە شاخاوییەکان دەگۆڕێت بۆ هەوری تەواو. پلەکانی گەرما نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی 

هەولێر :17 پلەی سیلیزی

پیرمام: 12 پلەی سیلیزی

سۆران: 9 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران: 4 پلەی سیلیزی 

سلێمانی: 15 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 16 پلەی سیلیزی

دهۆک: 16 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی 

کەرکوک 19 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 21 پلەی سیلیزی

 

 

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment | فلاي اربيل