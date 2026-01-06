لە هەولێر پرۆژەی سیستەمی ئاگادارکردنەوەی لافاو دروست دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 6ـی کانوونی دووەمی 2026، لە پارێزگای هەولێر کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە پرۆژەی دروستکردنی سیستەمی ئاگادارکردنەوەی لافاو بە سەرپەرشتی ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر بەڕێوە چوو.

ئومێد خۆشناو لە کۆبوونەوەکدا گوتی: بە پاڵپشتی ڕاستەوخۆی مەسرور بارزانی، سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان و بە گرتنەبەری ڕێکار و رێوشوێنەکانی ساڵانی ڕابردوو و ئەنجامدانی چەندین پڕۆژەی گەورە و گرنگ و ستراتیژییەكان و چارەسەركردنی ئەو خاڵە لاوازانەی کە دەبوونە هۆی دروستبوونی لافاو و پەنگخواردنەوەى ئاوی زیادە، توانرا تاڕادەیەكی زۆر مەترسی دروستبوونی لافاو لەسەر شاری هەولێر و دەوروبەری نەهێڵدرێت و ئەمساڵیش لەوەرزی بارانبارین دەرەنجامەكانی بینرا.

دواتر (پریزینتەیشنێک) لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی ئاودێری هەولێر سەبارەت بە پڕۆژەكە پێشكەشكرا و بەشێوەیەكی زانستی ئامانج و چۆنیەتی دانان و كاركردنی سیستەمەكە و ئاگاداربوون لە ڕوودانی لافاو شی كرایەوە، كە بە دروستكردنی ئەو پرۆژەیە هەولێر دەبێتە یەكەمین شار لەسەر ئاستی هەموو عێراق و كوردستان خاوەنی ئەو سیستەمە بێت، گفتوگۆ لە بارەی سیستەمەكە بەشێوەیەكی گشتیی كرا، كە ئامانجی ئاگاداركردنەوەی لایەنە پەیوەندیدارەكان و هاووڵاتییانە لە ڕوودانی هەر ئەگەرێكی نەخوازرا و بە هۆی گۆڕانی كەش و هەواو و هاتنی بارانێكی زۆر.

هەروەها باس لەوەشکرا بە هۆی ئەو سیستەمەوە دەتوانرێت لەڕێگەی دروستكردنی ئەپڵیكەیشنی تایبەتەوە ڕێنمایی پێویست بدرێت بە هاووڵاتییان و کارەكانی بریتیبێت لە چۆنیەتی مامەڵەکردنی لەگەڵ لافاو گرتنەبەری هەموو ئەو ڕێکارانەی پێویستن بۆ پاراستنی گیانی هاووڵاتیان و دیاریکردنی مەترسیی ناوچەکان و پلەبەندیان بۆ بکات و دیاری بکرێت، هەروەها زانیاری تەواو و دروستی کەشناسی بۆ هەر ڕووداو و ئەگەرێک بخاتە ڕوو.

هەروەها پارێزگاری هەولێر لیژنەیەكی پێكهێنان بۆ زیاتر دیراسەكردنی پرۆژەكە.