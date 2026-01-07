سەرۆک بارزانی: شەڕ و توندوتیژیی ئێستای حەلەب جێگەی نیگەرانییەکی زۆرە
سەرۆک بارزانی ڕایگەیاند: ئەو بارودۆخە مەترسیدار و ئەو شەڕ و توندوتیژیەی كە ئێستا لە شاری حەلەب هەیە، جێگەی نیگەرانییەكی زۆرە و مەترسی لەسەر ژیانی خەڵكی سڤیل و هاووڵاتییانی بێتاوان دروست كردووە و هەڕەشەی پاكتاوی ڕەگەزی لە دژی كورد لەو ناوچەیەدا هەیە.
چوارشەممە، 7ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی لە بارەی گرژی و ئاڵۆزییەکانی گەڕەکە کوردنشینەکانی شاری حەلەبی ڕۆژئاوای کوردستان، پەیامێکی بڵاو کردەوە.
لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، گۆڕانكارییە سیاسییەكانی سووریا دەرفەتێكی باش بوو بۆ دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەكی گونجاو بۆ ئەوەی ڕەچاوی مافە ڕەواكانی گەلی كورد لە سووریا بكرێت و سەرجەم كێشەكانیش چارە بكرێن.
جەختی لەوەش کردەوە، لەو پێناوەشدا لەگەڵ هەموو لایەنەکان هەوڵی زۆرمان دا كە پێویستە هەرچی گرفت و ناكۆكی هەیە لە ڕێگەی دیالۆگ و بە شێوازی ئاشتییانە چارە بكرێن.
هاوکات سەرۆک بارزانی دەڵێت: ئەو بارودۆخە مەترسیدار و ئەو شەڕ و توندوتیژییەی كە ئێستا لە شاری حەلەب هەیە جێگەی نیگەرانییەكی زۆرە و، مەترسی لەسەر ژیانی خەڵكی سڤیل و هاووڵاتییانی بێتاوان دروست كردووە و هەڕەشەی پاكتاوی ڕەگەزی لە دژی كورد لەو ناوچەیەدا هەیە.
سەرۆک بارزانی هەر لە پەیامەکەیدا داوا لە دەسەڵادارانی سووریا دەکات، ناكۆكیی سیاسی نەكرێتە ناكۆكیی نەتەوەیی و لەو كێشە و گرفتانەی لە ناوچەی حەلەبدا هەن ڕێگە نەدرێ هاووڵاتیانی كورد تووشی گوشار و زەبروزەنگ و دەركردنیان لە شوێنی باب و باپیرانیان و پاكتاوی ڕەگەزی ببنەوە.
داواش لە لایەنە كوردییەكان و بە تایبەت "هەسەدە" دەكات، ئەوەی لە توانایاندا بێت بیكەن لە پێناو ڕاگرتنی شەڕ و پێكدادان و ڕێگەگرتن لە خونڕێشتنی زیاتر و هەردوولا كار بۆ گرتنەبەری ڕێگەی دیالۆگ و گفتوگۆ بكەن بۆ چارەكردنی كێشەكان.
سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، ناكرێ بوونی ناكۆكیی سیاسی ببێتە هۆی ئەوەی ژیانی خەڵكی سڤیل بخرێتە ژێر مەترسی و، پاكتاوی ڕەگەزی لە دژی گەلی كورد ڕوو بدات و، ئەوە تاوانی دژی مرۆڤایەتییە و دەرئەنجامی مەترسیداری لێدەكەوێتەوە.
ماوەی دوو ڕۆژە هەر دوو گەڕەکی کوردنشینی ئەشرەفییە و شێخ مەقسوود لە پارێزگای حەلەب، لە لایەن هێزەکانی سەر بە حکوومەتی سووریاوە گەمارۆدراون و کاتژمێر سێی ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە 7ـی کانوونی دووەمی 2026، بڕیاری هێرشکردنە سەر هەردوو گەڕەکەکە درا.