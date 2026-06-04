سەباح نوعمان: پێشمەرگە هاوبەشێکی سەرەکیی ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیی عێراقە

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گوتەبێژی فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت لە گەیشتنی هەماهەنگییەکانی لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە بە "گەشترین قۆناغی دامەزراوەیی" دەکاتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئێستا پێشمەرگە وەک هاوبەشێکی سەرەکی، خاوەنی نوێنەرایەتیی هەمیشەیی و کارایە لە نێو گرنگترین ناوەندەکانی بڕیاردانی ئەمنیی عێراقدا.

پێنجشەممە، 4ـی حوزەیرانی 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی هەواڵی عێراقییە ئاماژەی بەوە کرد، "هەماهەنگی و کاری هاوبەش لەگەڵ یەکە سەربازییەکانی پێشمەرگە بە گەشترین قۆناغی دامەزراوەیی خۆیدا تێدەپەڕێت، ئەویش لە رێگەی نوێنەرایەتیی هەمیشەییان لە ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی و لیژنە باڵاکان و ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکاندا.

هاوکات دەڵێت: ئەم هەماهەنگییە لە بڵاوەپێکردنی دوو لیوای هاوبەش خۆی دەبینێتەوە، بە مەبەستی پاککردنەوەی ئەو ناوچانەی جێگەی گرنگیی ئەمنین لە پاشماوەکانی چەتە تیرۆریستییەکانی داعش.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەباح نوعمان، باسی لە پرسی کۆنترۆڵکردنی چەک کرد و گوتی: دوو فەرمانی دیوانی دەرچووە بۆ پێکهێنانی لیژنەیەکی باڵای ناوەندی بە سەرۆکایەتیی جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان، بۆ مەبەستی کۆکردنەوەی چەکی گرووپە چەکدارەکان.

روونیشی کردەوە، ئێستا لیژنەکە دەستی بە ئەرکەکانی کردووە بە داڕشتنی میکانیزم و رێکاری سەربازیی پابەندکەر بۆ کۆتاییهێنان بە دیاردەی چەکداری و کۆکردنەوەی، هەروەها دەستپێکردنی دەستبەجێ بە هەڵوەشاندنەوەی هەر جۆرە پەیوەندییەکی سیاسیی هێزەکان و ئاراستەکردنیان بەرەو یەکگرتنەوە و گوێڕایەڵیی تەواوەتی لەژێر چەتری دەوڵەتدا."

ئەمەش لە کاتێدایە بەیانیی ئەمڕۆ، قەیس مەحەمەداوی، جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاندبوو، پێشمەرگە هێزێکی سەر بە هەرێمی کوردستانە و هەماهەنگییەکی بەردەوام و بەهێزیان لەگەڵ سوپای عێراقدا هەیە، بە تایبەت لە رووبەڕووبوونەوەی پاشماوەکانی داعش لە ناوچە جیاوازەکاندا.