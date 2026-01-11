بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ: مریشکی زیندووی هەرێمی کوردستان بە فەرمی هەناردەی عێراق دەکرێت

پێش 30 خولەک

بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ لە وەزارەتی کشتوکاڵ، ڕایگەیاند، بەم نزیکانە مریشکی زیندووی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی هەناردەی شارەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق دەکرێت، جەختی لەوەشکردەوە، ڕێگە نادرێت ئەم هەنگاوە ببێتە هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخ لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان.

یەکشەممە 11ـی کانوونی دووەمی 2026، فیراس سدیق، بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئێستا و پێشووتریش مریشکی زیندووی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی نافەرمی کە لە بازگەکان بڕە پارەیەک لە بارزگانەکان وەردەگیرێت هەناردەی باشوور و ناوەڕستی عێراق دەکرێت، بەڵام ئێستا لەگەڵ حکوومەتی عێراق لە هەڵدان بۆ بە فەرمی کردنی پرۆسەکە و بەم نزیکانە جێبەجێ دەکرێت.

ئاماژەی بەوەشکرد، حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە لە 15ـی کانوونی دووەمەوە هاوردەی مریشکی بەستوو لە وڵاتانی دەرەوە قەدەغە بکات، بۆیە بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە دوای 15ـی مانگەوە هەناردەی مریشکی زیندووی هەرێمی کوردستان بۆ باشوور و ناوەڕستی عێراق دەست پێدەکات.

لەبارەی کاریگەری لەسەر نرخی مریشک لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان، فیراس سدیق گوتی،"ساڵانە لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 300 هەزار تۆن گۆشتی مریشک بەرهەم دەهێنرێت، لە کاتێکدا پێویستی ناوخۆ نزیکەی 150 هەزار تۆنە، بۆیە ئەو بڕەی کە لە پێوستی ناوخۆ زیاد بێت هەناردەی دەکەین، ئەمەش ڕێگر دەبێت بە بەرزبوونەوەی نرخی مریشک".

بەگوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ، لە هەرێمی کوردستان 2005 کێڵگەی پەلەوەری هەن، ساڵانە زیاتر لە 105 ملیۆن مریشک بەخێودەکەن، بەرهەمی ساڵانەی گۆشتی مریشک دەگاتە نزیکەی 300 هەزار تۆن، لە کاتێکدا پێداویستیی ناوخۆ 150 هەزار تۆنە، واتە ساڵانە نزیکەی 150 هەزار تۆن گۆشتی مریشک لە پێداویستیی ناوخۆ زیادە.