ڕاپۆرتی پرۆسەی ئاشتیی تورکیا دەچێتە قۆناغی کۆتاییەوە

پێش 21 خولەک

سبەی سێشەممە، 6ی کانوونی دووەمی 2026، تیمی نووسینەوەی ڕاپۆرتی پرۆسەی ئاشتی بۆ دووەم جار کۆدەبێتەوە.

کۆبوونەوەکە بە سەرۆکایەتیی نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا و سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئاشتی بەڕێوەدەچێت.

فاتی یڵدز، یاریدەدەری سەرۆکی مەهەپە، ڕایگەیاندووە، کۆبوونەوەکە بۆ تاوتوێکردنی ئامادەکردنی ڕاپۆرتی کۆتایی پرۆسەی ئاشتییە.

ئەمە دوای ئەوە دێت کۆمیسیۆنی هاودەنگیی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی کارەکانی بۆ ماوەی دوو مانگی دیکە درێژکردەوە.

بڕیارە لەو ماوەیەدا ڕاپۆرتە پێشکەشکراوەکانی پارتە سیاسییەکان لەبارەی چارەسەرییەوە، لەلایەن تیمی نووسینەوە تاوتوێ بکرێن و ڕاپۆرتێکی گشتگیر ئامادە بکرێت. ڕاپۆرتە کۆتاییەکە ڕێکخستنی یاساییش لەخۆدەگرێت.

تیمی نووسینەوەکە نوێنەرانی ئاکپارتی، جەهەپە، دەم پارتی، مەهەپە و یەنی یۆڵ لەخۆدەگرێت، هەر پارتێک بە ئەندامێک بەشدارە.

پرۆسەی نوێی چارەسەری پرسی کورد لە تورکیا زیاتر لە ساڵێکە دەستیپێکردووە. دوای بڕیاری چەکدانان و خۆهەڵوەشاندنەوەی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)، کۆمیسیۆنێک لە پەرلەمانی تورکیا بە ناوی "کۆمیسیۆنی هاودەنگیی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی" پێکهێنرا.

ئەم کۆمیسیۆنە لە 5ی ئابی 2025 دەستی بە کارەکانی کرد. ئامانجی کۆمیسیۆنەکە دۆزینەوەی چارەسەرێکی سیاسی و یاساییە بۆ پرسی کورد و ئامادەکردنی بنەمای یاسایی بۆ پرۆسەی ئاشتی.