ئیسرائیل 5000 بۆمبی 'زیرەک' دەکڕێت

پێش 23 خولەک

کۆمپانیای بۆینگ 5000 بۆمبی زیرەک بە ئیسرائیل دەفرۆشێت.

ئاژانسەکانی هەواڵ بڵاویان کردەوە، کۆمپانیای "بۆینگ" گرێبەستێکی بە بڕی 289 ملیۆن دۆلار لەگەڵ ئیسرائیلدا بۆ دابینکردنی 5000 بۆمبی زیرەک واژۆ کردووە.

ئەم بۆمبانە بە وردییەکی زۆرەوە ئاراستە دەکرێن و فڕۆکە جەنگییەکان دەتوانن بۆ لێدانی ئامانجەکان لە دووریی زیاتر لە 64 کیلۆمەترەوە بەکاریانبهێنن. پێشبینی دەکرێت دوای نزیکەی 36 مانگی دیکە رادەستی ئیسرائیل بکرێن.

بەگوێرەی زانیارییەکانی ئاژانسی "بلوومبێرگ"، گرێبەستەکە فرۆشتنێکی بازرگانیی راستەوخۆیە لەنێوان کۆمپانیای "بۆینگ" و ئیسرائیلدا، هەروەها بەشێک نییە لە پرۆگرامی فرۆشتنی سەربازیی بیانیی حکوومەتی ئەمریکا بە وڵاتان.

جۆری گرێبەستەکە، فرۆشتنی بازرگانیی راستەوخۆ (Direct Commercial Sale)، جیاوازە لە فرۆشتنی سەربازیی بیانی (Foreign Military Sale). لە جۆری یەکەمدا، رێککەوتنەکە راستەوخۆ لەنێوان کۆمپانیاکە و وڵاتی کڕیاردایە و چاودێریی حکوومەتی ئەمریکا و کۆنگرێسی لەسەر کەمترە. ئەمەش کارئاسانیی زیاتر بۆ ئیسرائیل دەکات لە کڕینی چەکدا.

ئەم گرێبەستە لە کاتێکدایە ئیسرائیل لە ئۆپەراسیۆنی سەربازیی بەرفراواندایە و بەردەوام پێویستی بە پڕکردنەوەی کۆگاکانی چەک و تەقەمەنییەتی. حکوومەتی ئەمریکا ساڵانە بە بەهای زیاتر لە 3.8 ملیار دۆلار هاوکاریی سەربازی پێشکەش بە ئیسرائیل دەکات، بەڵام گرێبەستی لەم شێوەیە لە دەرەوەی ئەو هاوکارییە داراییەیە و راستەوخۆ لە بودجەی ئیسرائیل خەرج دەکرێت.