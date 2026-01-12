کاروباری مین هەولێر: ئەمساڵ زیاتر لە 23 هەزار پاشماوەی تەقەمەنی جەنگی لەناوبراوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کاروباری مین هەولێر ڕایگەیاند: ئەمساڵ 10 کەس بەهۆی مینەوە بوونەتە قوربانی و بەهۆیەوە چوار کەس گیانیان لەدەستداوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 12ـی کانوونی دووەمی 2026، عەلی عەبدولڕەحمان، بەڕێوەبەری گشتیی کاروباری مین هەولێر، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە ساڵی ڕابردوو، 800,795 مەتر چوارگۆشە ڕووبەری زەوی پاککراوەتەوە، هەروەها 22 هەزار و 150 مەتر چوارگۆشە ڕووبەری زەوی لەلایەن تیمی لەناوبردنی تەقەمەنی نەتەقاوە پشکنینی بۆ کراوە، هاوکات هەزار و 614 مینی دژەکەسی لەناوبراون و دوو مینی دژە تانکی لەناوبراوە، هەروەها 23 هەزار و 163 پاشماوەی تەقەمەنی جەنگی لەناوبراوە.

بەڕێوەبەری گشتیی دەزگای مینی هەولێر گوتیشی: 11 کێڵگەی مین وناوچەی مەترسیدار پاککراوەتەوە و بۆ خاوەنەکانیان گەڕاونەتەوە و 183 ئەرکی پووچەڵەکردنەوە و لەناوبردنی مین و پاشماوەی تەقەمەنی جەنگیان ئەنجامداوە لە سنوری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، 128 هەزار و 468 لە منداڵ و گەنج و بە تەمەن، بە ئافرەت و پیاو و قوتابی، لە چالاکییەکانی هۆشیارکردنەوەی مین سوودمەندبوونە.

ئاماژەی بەوە دا، 5 هەزار و 416، کەلوپەلی هۆشیاری دابەشکراوە، وەکو: لێفلێت، پۆستەر ، دەفتەری قوتابخانە،زارومار، لەگەڵ دانانی تابڵۆی هۆشیاری لە شوێنە گشتییەکان.

عەلی عەبدولڕەحمان، باسی لەوەش کرد، ئەمساڵ بەهۆی مینەوە 10 کەس بووەنەتە قوربانی، شەش کەس گیانیان لەدەستداوە و چوار کەسی دیکەش برینداربوونە.