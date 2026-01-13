حکوومەتی سوید: ڕەنگە دوای گرینلاند ئیمە ببنە ئامانجی داهاتووی ترەمپ

پێش 41 خولەک

ئیبا بووش جێگری سەرۆک وەزیران و وزە پیشەسازی سوید، هۆشداریی دا لەوەی وڵاتەکەی ڕەنگە ببێتە ئامانجی داهاتوو دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا، ئەوەش بەهۆی دەوڵەمەندیی سوید بە یەدەگی کانزا دەگمەنەکان.

لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا جێگری سەرۆک وەزیرانی سوید، هۆشداریدا لەوەی کانزاکانی سوید ڕەنگە سەرنجی دۆناڵد ترەمپ ڕابکێشێت و وڵاتەکەی ببێتە هاوشێوەی ئەو خواستەی کە هەیەتی بۆ گرینلاند و ببێتە ئەولەویەتی ئەمەریکا.

گوتیشی: سوید خاوەنی 7 جۆر لەو 17 کانزا دەگمەنانەیەکە جیهان پێویستی پێیەتی بۆ بەکارهێنانی تەکنەلۆجیای مۆدێرن دەشڵیت: دەبێت سوید سەربەخۆی خۆی لە بەرانبەر چین و ئەمەریکادا بپارێزێت و چۆک دانەدا بۆ دۆناڵد ترەمپ و شی چینگ پینگ.

بووش ئاشکرای کرد، حکوومەتی وڵاتەکەی کار لەسەر ستراتیژییەکی ڕادیکاڵتر دەکات بۆ کەرتی کانزاکان، بە ئامانجی پاراستنی ئاسایشی دابینکردن و ڕێگریکردن لەوەی وڵاتانی دیکە بانگەشەی کۆنترۆڵکردنی سەرچاوەکانی سوید بکەن.

گوتیشی: "پێویستە دڵنیابین لەوەی وڵاتەکەمان خاوەنی بەهێزترین توخمەکانی دەسەڵاتە، نەک تەنیا لێدوان لەسەر پێشهاتە نێودەوڵەتییەکان بدەین."

لە لایەکی دیکەوە، پول جۆنسۆن، وەزیری بەرگریی سوید، نیگەرانیی خۆی نیشاندا بەرانبەر هەڵوێستەکانی ترەمپ سەبارەت بە گرینلاند و ناوچەکە و ڕایگەیاند؛ جۆرێک لە نادڵنیایی لە ناو هاوپەیمانی ناتۆدا دروست دەکات.

ئەم هۆشدارییانەی بەرپرسانی سوید دوای ئەوە دێت دۆناڵد ترەمپ دووبارە جەختی لەسەر گرنگیی ستراتیژیی گرینلاند کردەوە بۆ ئاسایشی نەتەوەیی ئەمەریکا.

ترەمپ ڕایگەیاندووە ڕێگە نادات چین و ڕووسیا دەست بەسەر ئەو ناوچانەدا بگرن و ئاماژەی بەوە کردووە، ئەمەریکا پێویستی بە خاوەندارێتی ئەو شوێنە ستراتیژییانە هەیە "ئەوان پێیان خۆش بێت یان نا."