کەشناسیی هەرێم: لەسەنتەری شارەکان بەفر دەبارێت

کوردستان کەشوهەوا

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستانم کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، لەسەنتەری شارەکان بەفر دەبارێت.

کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ سێشەممە، 13-1-2026، بە گشتی هەورو باران بێ، لەگەڵ زیادبوونی خێرای با و دروست بوونی هەورە تریشقەو بەفر بارین لەسەر ناوچە شاخاوییە بەرزەکان، ئاماژەی بەوەشکردووە، بڕی دابارین لە سنووری پارێزگای سلێمانی و دهۆک هەڵەبجە  زیاد دەبێت و هەندێ کاتیش دەگۆڕێت بۆ بارانی مامناوەند و  لێزمە باران، هەروەها لە دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ دابارین سەرجەم ناوچەکانی کوردستان دەگرێتەوە. 

هەروەها پلەکانی گەرماش 1 تا 2 پلەی سیلیزی بەراورد بە دوێنێ نزمدەبنەوە.  

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 13پلەی سیلیزی 

پیرمام : 10پلەی سیلیزی

سۆران : 8 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران :  5پلەی سیلیزی   

سلێمانی :  10 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ :  12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی 

دهۆک :12 پلەی سیلیزی

 زاخۆ  :13 پلەی سیلیزی 

ئاکرێ :12 پلەی سیلیزی

کەشناسی هەرێم پێشبینی کەشی سبەى چوار شەممەی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، کاریگەری شەپۆڵی باران بارین بەردەوامی دەبێت باران لە سەرجەم ناوچەکەمان دەبارێت، بە بڕی جیاجیا و لەگەڵ هاتنی بارستە هەوایەکی سارد و  نزم بوونەوەی زیاتری پلەکانی گەرما، هەروەها لە سەنتەری سلێمانی و دهۆک و ئیدارەی زاخۆ و ئیدارەی سۆران و ڕاپەڕین  و زۆربەی ناوچە شاخاوییەکان بەفر بارینی دەبێت. کاریگەری ئەم شەپۆڵەش لە ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە کۆتایی دێت. 

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی چوارشەممە بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 8 پلەی سیلیزی

پیرمام :4 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران :  2 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 4 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 8 پلەی سیلیزی 

هەڵەبجە : 7 پلەی سیلیزی

دهۆک :4 پلەی سیلیزی

زاخۆ  : 5  پلەی سیلیزی

ئاکرێ: 8 پلەی سیلیزی

 
 
 
