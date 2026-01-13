کەشناسیی هەرێم: لەسەنتەری شارەکان بەفر دەبارێت

پێش 22 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستانم کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، لەسەنتەری شارەکان بەفر دەبارێت.

کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ سێشەممە، 13-1-2026، بە گشتی هەورو باران بێ، لەگەڵ زیادبوونی خێرای با و دروست بوونی هەورە تریشقەو بەفر بارین لەسەر ناوچە شاخاوییە بەرزەکان، ئاماژەی بەوەشکردووە، بڕی دابارین لە سنووری پارێزگای سلێمانی و دهۆک هەڵەبجە زیاد دەبێت و هەندێ کاتیش دەگۆڕێت بۆ بارانی مامناوەند و لێزمە باران، هەروەها لە دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ دابارین سەرجەم ناوچەکانی کوردستان دەگرێتەوە.

هەروەها پلەکانی گەرماش 1 تا 2 پلەی سیلیزی بەراورد بە دوێنێ نزمدەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 13پلەی سیلیزی

پیرمام : 10پلەی سیلیزی

سۆران : 8 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 5پلەی سیلیزی

سلێمانی : 10 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ : 12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی

دهۆک :12 پلەی سیلیزی

زاخۆ :13 پلەی سیلیزی

ئاکرێ :12 پلەی سیلیزی

کەشناسی هەرێم پێشبینی کەشی سبەى چوار شەممەی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، کاریگەری شەپۆڵی باران بارین بەردەوامی دەبێت باران لە سەرجەم ناوچەکەمان دەبارێت، بە بڕی جیاجیا و لەگەڵ هاتنی بارستە هەوایەکی سارد و نزم بوونەوەی زیاتری پلەکانی گەرما، هەروەها لە سەنتەری سلێمانی و دهۆک و ئیدارەی زاخۆ و ئیدارەی سۆران و ڕاپەڕین و زۆربەی ناوچە شاخاوییەکان بەفر بارینی دەبێت. کاریگەری ئەم شەپۆڵەش لە ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە کۆتایی دێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی چوارشەممە بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 8 پلەی سیلیزی

پیرمام :4 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 2 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 4 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 8 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 7 پلەی سیلیزی

دهۆک :4 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 5 پلەی سیلیزی

ئاکرێ: 8 پلەی سیلیزی