گشتی

لە لاس ڤێگاسەوە ئۆتۆمبێلی وەرزشیی فڕیو نمایش دەکرێت

جیهان

لە میانەی پێشانگای تەکنۆلۆژیای لاس ڤێگاس (CES)، پەردە لەسەر جۆرێکی نوێی ئۆتۆمبێلی وەرزشی لابرا کە جیاواز لە ئۆتۆمبێلە باوەکان، توانای فڕینی هەیە و بە (eVTOL) ناسراوە.

بەگوێرەی زانیاریی کۆمپانیا دروستکارەکان، ئەم ئۆتۆمبێلە کە لە شێوەی درۆندایە، خاوەنی چوار پەروانەی بەهێزە و بە وزەی کارەبا باتری کار دەکات, ئەم ئۆتۆمبێلە بە یەکجار بارگاویکردنەوە دەتوانێت بۆ ماوەی یەک کاتژمێر بفڕێت و لەو ماوەیەدا دەتوانێت مەودای 100 بۆ 170 کیلۆمەتر ببڕێت، هاوکات ئەوپەڕی خێراییەکەی دەگاتە نزیکەی 250 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا.

بەپێی ڕاپۆرتێکی ئاژانسی ئەسۆشیەتد پرێس، نرخی ئەم ئۆتۆمبێلە فڕیوانە هەرزان نییە و لە نێوان 300 بۆ 500 هەزار دۆلاری ئەمەریکیدایە. سەرەڕای بەرزیی نرخەکەی، خواستێکی جیهانیی لەسەر دروست بووە و لە ئێستادا 3000 کڕیار لە 50 وڵاتی جیاوازەوە ناوەکانیان لە لیستی چاوەڕوانیدا تۆمار کردووە بۆ کڕینی، جا چ بۆ بەکارهێنانی کەسی بێت یان وەک تاکسیی ئاسمانی.

شارەزایان پێشبینی دەکەن لە داهاتوودا ئەم بەرهەمە زیاتر پەرەی پێ بدرێت. بەهۆی ئەوەی ئەم ئامێرانە پێویستیان بە قیرتاوکردنی شەقام و ژێرخانی ڕێگەوبان نییە، چاوەڕوان دەکرێت وردە وردە نرخیان دابەزێت و شوێنی ئۆتۆمبێلی ئاسایی بگرنەوە.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,