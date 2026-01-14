کەشناسیی هەرێم: شەپۆلی بەفر و باران بەردەوام دەبن و پلەکانی گەرما زیاتر دادەبەزن

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت، شەپۆلی بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان تا سبەی بەیانی بەردەوام دەبێت و پێشبینی دەکرێت لە درەنگانی ئەمشەودا تێکەڵەی بەفر و باران سەنتەری شارەکانی سلێمانی و هەڵەبجە بگرێتەوە.

چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، بەشی پێشینی لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، لە نوێترین ڕاگەیەنراویدا پێشبینییەکانی بۆ دۆخی کەشوهەوای ئەمشەو و سبەی بەیانی بڵاو کردەوە و ئاماژەی بە دابەزینی پلەکانی گەرما و بەردەوامیی شەپۆلی بەفربارین کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی کەشناسی، پێشبینی دەکرێت ئەمشەو نمەبارانی پچڕپچڕ لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان تا نیوەشەو بەردەوامی هەبێت. هاوکات شەپۆلی بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان و ئەو شوێنانەی نزیکن لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان، تا سبەی بەیانی پێنجشەممە بەردەوام دەبێت.

لە بەشێکی دیکەی پێشبینییەکاندا هاتووە، لە کاتەکانی درەنگانی ئەمشەو و دوای نیوەشەو، ئەگەری بارینی "تێکەڵەی بەفر و باران" لە سەنتەری شاری سلێمانی و هەڵەبجە لە ئارادایە.

سەبارەت بە پلەکانی گەرما، کەشناسی ڕوونی کردووەتەوە کە نزمترین پلەکانی گەرما بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ، زیاتر ڕوو لە نزمبوونەوە دەکەن و هاوکات دیاردەی تەمومژ لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێم دروست دەبێت، کە دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی مەودای بینین.

ئاماری باران و بەفری 12 کاتژمێری ڕابردوو:

زاخۆ: 19.9ملم

دهۆک: 12.8ملم

سلێمانی: 8.9ملم

پیرمام: 5.2ملم باران + 3 سم بەفر

چەمچەماڵ: 4.5 ملم

هەولێر: 2.8 ملم