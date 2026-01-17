کۆبوونەوەی نێچیرڤان بارزانی و مەزڵووم عەبدی دەستی پێکرد

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات کرد.

شەممە، 17ی کانوونی دووەمی 2026 نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، محەممەد ئیسماعیل سەرۆکی ئەنەکەسە کرد.

بڕیارە لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی سووریا بە گشتیی و هێورکردنەوەی ئاڵۆزییەکان ئەم دوایانە و سەقامگیری و پێکەوەژیان لە سووریای بکەن.

ئەمەش لە کاتێکدایە، هەر ئەمڕۆ شەممە، لە پیرمام سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، میوانداریی کۆبوونەوەیەکی گرنگییان کرد لەنێوان باڵیۆز تۆم بەڕاک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا و ویندی گرین کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر، ژەنراڵ کێڤن لامبارت فەرماندەی هێزەکانی ئەمەریکا لە سووریا و کۆڵۆنێڵ زاکاریا کۆرک، ژەنەڕاڵ مەزڵووم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات، محەمەد ئیسماعیل سەرۆکی ئەنەکەسە

سەرۆک بارزانی جەختی لە بایەخ و گرنگیی دیالۆگ و سەقامگیری و پێکەوەژیان لە سووریای نوێ کردەوە.