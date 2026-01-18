وەزارەتی کشتوکاڵ: پێویستە جووتیاران ناوی خۆیان تۆمار بکەن و هەژماری بانکی بکەنەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 18ـی کانوونی دووەمی 2026، لە ڕاگەیاندراوێکدا وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوە ئاوییەکان ڕایگەیاند؛ لە چوارچێوەی ئامادەکارییەکانی تایبەت بە رێکخستنەوەی پلانی داچاندنی زستانە بە تایبەتی دانەوێلەی گەنمی ساڵی 2025 -2026.

لە راگەیاندراوەکەدا هاتووە؛ بە ئامانجی چارەسەرکردنی کێشەکانی گواستنەوە و وەرگرتنی شایستە داراییەکانی جووتیاران بە شێوازی سیستەمی بانکی، هەموو جووتیارێکی وەبەرهێنەری گەنم پێویستە پابەندی پڕۆسەی بایۆمەتری جووتیارانی هەرێم UPN بن و رێکارەکانی کردنەوەی هەژماری بانکی ئەنجامبدان، وەک کارئاسانی و دەرفەت پڕۆسەی ناونوسینی جووتیاران تاوکو 1/3/2026 درێژدەکرێتەوە.

ئەم رێکارانە لە رێگەی بەرێوەبەرایەتی گشتیی پلاندانان و بەدواداچوون، بەهەماهەنگی بەرێوەبەرایەتی گشتیی کشتوکاڵی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان و فەرمانگە کشتوکاڵییەکانەوە بەرێوەدەچێت. بۆ تۆمارکردن و کۆکردنەوەی زانیاریەکانی تایبەت بە هەردوو فۆرمی تۆمارکردنی ناوی جووتیاران و فۆرمی تۆمارکردنی هەژماری بانکی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان.