مارک ساڤایا و DNI: هەوڵی بنبڕکردنی گەندەڵی و چەسپاندنی ئاسایش لە عێراق دەدەین

پێش 3 کاتژمێر

نێردەی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق لەگەڵ تولسی گابارد، بەڕێوەبەری هەواڵگری نیشتمانی و جۆو کێنت، بەڕێوەبەری سەنتەری نیشتمانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کۆبوونەوە و گفتوگۆیان لەبارەی گرووپە چەکدارەکانەوە کرد.

مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق ئەمڕۆ دووشەممە 1ـی کانوونی دووەمی 2025، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس بڵاویکردووەتەوە، کۆبوونەوەکەمان زۆر گرنگ بوو، گفتوگۆمان لەبارەی ڕۆڵی گرووپە میلیشیاکانی عێراق و تۆڕە پەیوەندیدارەکان بە گرووپەکان کردووە.

ساڤایا نووسیویەتی: باسمان لە هەوڵەکانی بەهێزکردنی دەسەڵاتی حکوومەتی عێراق، پتەوکردنی ئاسایشی سنوورەکان و بەرەنگاربوونەوەی قاچاخچێتی و گەندەڵی کردووە.

مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا لە کۆتایی پەیامەکەیدا جەختیکردووەتەوە دەڵێت: بە سەرکردایەتیی سەرۆک ترەمپ، پابەندم بە بەدواداچوون و ئاشکراکردنی هەڵەکان لە هەر شوێنێک هەبێت، ئەمەش لە پێناو سەقامگیرکردنی عێراق، کە لە خزمەتی سەروەریی عێراق و خۆشگوزەرانی گەلی عێراقدا بێت.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا جارێکی دیکە دروشمی "عێراق مەزن دەکەینەوە"ی دووبارە کردووەتەوە.