خشتەی دابەشکردنی نەوت لە چوار گەڕەکی هەولێر ڕاگەیەندرا

پێش کاتژمێرێک

دانیشتووانی سێتاقان، کورانی عەنکاوە، سەفین و تەیراوە ئاگادار دەکرێنەوە کە لە سبەینێوە دابەشکردنی نەوت لەو گەڕەکانە دەست پێدەکات؛ نرخی هەر بەرمیلێک 31 هەزار دینارە و تەنیا بە کارتی ئەلیکترۆنی دەدرێت.

سالار محەممەد، لە لیژنەی پشکنین و بەدواداچوون ڕایگەیاند، سبەی سێشەممە 20ی کانوونی دووەمی 2026، دابەشکردنی نەوتی سپی لە گەڕەکەکانی سێتاقان، کورانی عەنکاوە، سەفین و تەیراوە دەست پێدەکات و دابەشکردنەکەش تەنیا لە ڕێگەی کارتی ئەلیکترۆنییەوە دەبێت.

سالار محەممەد، ئاماژەشی دا، پرۆسەی دابەشکردنی نەوت بۆ هەر خێزانێک بڕی 100 لیترە بە نرخی 31 هەزار دینار و بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:

گەڕەکی سێتاقان:

ڕۆژی سێشەممە ، دانیشتووانی گەڕەکی سێتاقان دەتوانن لە بەنزینخانەی (وزە) نەوت وەربگرن.

گەڕەکەکانی کورانی عەنکاوە و سەفین:

ڕۆژی چوارشەممە 21ـی کانوونی دووەمی 2026، دانیشتووانی ئەم دوو گەڕەکە دەتوانن لە بەنزینخانەی (گەردی) لە ڕێگای بەحرکەی کۆن - بەرامبەر گوندی شێخە شەل، نەوت وەربگرن.

گەڕەکی تەیراوە:

ڕۆژی چوارشەممەی هەفتەی داهاتوو 28ـی کانوونی دووەمی 2026، دانیشتووانی گەڕەکی تەیراوە لە هەمان وێستگەی (گەردی) نەوت وەردەگرن.