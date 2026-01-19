خشتەی دابەشکردنی نەوت لە چوار گەڕەکی هەولێر ڕاگەیەندرا
دانیشتووانی سێتاقان، کورانی عەنکاوە، سەفین و تەیراوە ئاگادار دەکرێنەوە کە لە سبەینێوە دابەشکردنی نەوت لەو گەڕەکانە دەست پێدەکات؛ نرخی هەر بەرمیلێک 31 هەزار دینارە و تەنیا بە کارتی ئەلیکترۆنی دەدرێت.
سالار محەممەد، لە لیژنەی پشکنین و بەدواداچوون ڕایگەیاند، سبەی سێشەممە 20ی کانوونی دووەمی 2026، دابەشکردنی نەوتی سپی لە گەڕەکەکانی سێتاقان، کورانی عەنکاوە، سەفین و تەیراوە دەست پێدەکات و دابەشکردنەکەش تەنیا لە ڕێگەی کارتی ئەلیکترۆنییەوە دەبێت.
سالار محەممەد، ئاماژەشی دا، پرۆسەی دابەشکردنی نەوت بۆ هەر خێزانێک بڕی 100 لیترە بە نرخی 31 هەزار دینار و بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:
گەڕەکی سێتاقان:
ڕۆژی سێشەممە ، دانیشتووانی گەڕەکی سێتاقان دەتوانن لە بەنزینخانەی (وزە) نەوت وەربگرن.
گەڕەکەکانی کورانی عەنکاوە و سەفین:
ڕۆژی چوارشەممە 21ـی کانوونی دووەمی 2026، دانیشتووانی ئەم دوو گەڕەکە دەتوانن لە بەنزینخانەی (گەردی) لە ڕێگای بەحرکەی کۆن - بەرامبەر گوندی شێخە شەل، نەوت وەربگرن.
گەڕەکی تەیراوە:
ڕۆژی چوارشەممەی هەفتەی داهاتوو 28ـی کانوونی دووەمی 2026، دانیشتووانی گەڕەکی تەیراوە لە هەمان وێستگەی (گەردی) نەوت وەردەگرن.