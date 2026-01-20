مەجید جەعفەر لە داڤۆس: پرۆژەی رووناکی سەقامگیریی ئابووری و کۆمەڵایەتی بەهێزتر دەکات

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای کرێسێنت پێترۆلیۆم دەڵێت: پرۆژەی رووناکی لە هەرێمی کوردستان کە پشت بە گازی سروشتی دەبەستێت، هەنگاوێکی ستراتیژییە بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری و بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و کۆمەڵایەتی و کەمکردنەوەی دەردانی کاربۆن.

رۆژی سێشەممە 20ی کانوونی دووەمی 2026، مەجید جەعفەر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای کرێسێنت پێترۆلیۆم لە میانی بەشداری لە پانێڵێکی کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤۆس، تیشکی خستە سەر "پرۆژەی رووناکی" لە هەرێمی کوردستان و گوتی: " لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست سەرنجمان زیاتر لەسەر گازی سروشتییە؛ پرۆژەی رووناکی بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێریی، یەکێکە لەو پرۆژانەی بە تەواو پشتی بەم گازە بەستووە، کە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێکراوە، ئامانج لێی بەهێزکردنی سەقامگیریی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتییە."

مەجید جەعفەر ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم جۆرە پرۆژانە دەبنە هۆی کەمکردنەوەی گازە کاربۆنییە زیانبەخشەکان و جەختیشی لەوە کردەوە کە چ ئیدارەی پێشووی بایدن و چ ئیدارەی نوێی ترەمپ، هەردووکیان سەرنجیان لەسەر سەربەخۆیی وزە بووە، ئەمەش بۆ هەرێمی کوردستان و ناوچەکە گرنگییەکی تایبەتی هەیە.

سەبارەت بە پەرەسەندنی تەکنەلۆژیا و زیرەکیی دەستکرد، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کرێسێنت پێترۆلیۆم روونی کردەوە کە زیرەکیی دەستکرد پێویستی بە بڕێکی یەکجار زۆر لە وزە هەیە.

گوتیشی: "دروستکردنی تەنیا یەک ڤیدیۆ لە رێگەی زیرەکیی دەستکردەوە، هێندەی بەکارهێنانی کارەبای چەندین کاتژمێری ماڵێکە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست یان ئەفریقا، بۆیە دەبێت سەرچاوەکانی وزە زیاد بکرێن بۆ ئەوەی بتوانین لەگەڵ ئەم گۆڕانکارییە تەکنەلۆژییانەدا هەنگاوی چوونە پێشەوە بنێین."

مەجید جەعفەر باسی لە فرەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات کرد و رایگەیاند، گرنگە ناوچەکە تەنیا لە کەرتی وزەدا نەمێنێتەوە و سێکتەرەکانی دیکەش پەرەپێبدات.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەبارەت بە رکابەریی نێوان کۆمپانیا زەبەلاحەکانی جیهان لە ناوچەکەدا، مەجید جەعفەر ئاماژەی بەوە کرد کە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کۆمپانیا چینی و ئاسیاییەکان شانبەشانی کۆمپانیا ئەمریکییەکان کاردەکەن، گوتیشی: "باشتر وایە لە بری رکابەریی، هەماهەنگی لەنێوان ئەم کۆمپانیایانەدا هەبێت بۆ پەرەپێدانی کەرتی وزە."