کۆمپانیایەکی ئەمریکی زیاتر لە 22 هەزار بیتکۆین دەکڕێت

کۆمپانیای مایکرۆستراتیجی، وەک یەکێک لە گەورەترین وەبەرهێنەرانی بیتکۆین، کڕینی بڕێکی زۆری لە دراوی دیجیتاڵی بیتکۆین ئاشکرا کرد و پێگەی خۆی لە بازاڕەکەدا بەهێزتر کرد.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی ئاسایش و ئاڵوێری ئەمەریکا، کۆمپانیاکە لە نێوان 12 بۆ 19ـی کانوونی دووەمی ئەمساڵ 22,305 بیتکۆینی نوێی بەبەهای 2.1 ملیار دۆلار کڕیوە، تێكرای نرخی کڕینی هەر بیتکۆینێک 95,284 دۆلار بووە.

مایکرۆستراتیجی، بۆ کڕینی بیتکۆینەکان سوودی لە فرۆشتنی پشکەکانی خۆی وەرگرتووە. لە هەفتەی رابردوو بەبەهای 1.8 ملیار دۆلار پشکی ئاسایی و نزیکەی 300 ملیۆن دۆلار پشکی نایابی لە بازاڕەکاندا فرۆشتووە و کردوونی بە بیتکۆین.

بە گشتی، تاوەکو رێککەوتی 19ـی کانوونی دووەمی 2026، کۆمپانیاکە پێگەی خۆی وەک گەورەترین خاوەنی بیتکۆین لە جیهاندا پاراستووە، مایکرۆستراتیجی خاوەنی 709,715 بیتکۆینە، تێچووی کڕینی بیتکۆینەکان 53.9 ملیار دۆلارە و تێكرای کڕینی هەر بیتکۆینێک بە 75,979 دۆلار دەخەمڵێندرێت.

مایکرۆستراتیجی بەردەوامە لە گۆڕینی سەرمایەی کۆمپانیاکە بۆ بیتکۆین، ئەمەش نیشانەی متمانەی تەواوی ئەم کۆمپانیایەیە بە بەردەوامی بەرزبوونەوەی نرخی بیتکۆین، سەرەڕای ئەوەی نرخەکەی لە ئاستێکی بەرزدایە.