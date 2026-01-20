کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بانگەوازێک ئاڕاستەی کوردستانیانی دیاسپۆرا دەکات

پێش کاتژمێرێک

کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بانگەوازێکی سەرتاسەریی ئاراستەی ڕەوەندی کوردستانی لە هەموو وڵاتانی جیهان کرد، تا بە مەبەستی ڕێگریکردن لە کۆمەڵکوژی و ڕاگرتنی هێرشەکانی سووپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان، دەست بە چالاکی و فشارە دیپلۆماسییەکانیان بکەن.

ئەم هەڵوێستەی کۆنفیدراسیۆن لە چوارچێوەی ئەو ڕۆڵە مێژووییە دێت کە وەک ناوەندێکی نەتەوەیی بۆ یەکخستنی دەنگی کورد و پشتیوانیکردن لە هەر چوار پارچەی کوردستان گێڕاویەتی،ئەم هەوڵانەش هاوتەریبن لەگەڵ پێداگریی بەردەوامی سەرۆک بارزانی لەسەر پاراستنی گەلی کوردستان و پاراستنی شکۆ و ژیانی هاووڵاتییان لە هەر شوێنێکی جیهان بن.

لەو بانگەوازەدا، کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بە توندی سەرکۆنەی هێرشە سەربازییەکانی سووپای عەرەبیی سووریا و توندڕەو و شۆڤێنییە عەرەبییەکان کراوە و وەک هەوڵێکی ئاشکرا بۆ تێکدانی پێکهاتەی کۆمەڵایەتی و شکاندنی ئیرادەی گەلی کورد وەسف کراوە، کۆنفیدراسیۆن جەختی کردووەتەوە کە ئەو هێرشانە نادیدەگرتنی هەموو بنەما مرۆییەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکانە، بەتایبەت کە گەلی کورد لە ڕۆژئاوا قوربانیی گەورەی لە پێناو ئارامیی جیهان و تێکشکاندنی تیرۆریستانی داعشدا داوە.

کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی داوا لە کوردانی نیشتمانپەروەر لە تاراوگە دەکات، بە شێوەیەکی شارستانی و سەردەمییانە بڕژێنە سەر شەقامەکانی ئەورووپا و جیهان، بەتایبەتی لە شارەکانی کۆڵن و هانۆڤەری ئەڵمانیا و شارە گەورەکانی دیکە، تا دەنگی مەزڵوومییەتی ڕۆژئاوا بگەیەننە ناوەندە بڕیاردەرەکان،ئامانج لەم جووڵانەوەیە دروستکردنی گوشاری نێودەوڵەتییە بۆ وەستاندنی دەستبەجێی هێرشەکان و ڕێگریکردن لە هەر جۆرە ڕاگواستنێکی زۆرەملێی دانیشتووان.

هاوکات لەگەڵ ئەم بانگەوازە جەماوەرییە، کۆنفیدراسیۆن هەنگاوی دیپلۆماسیی فەرمی گرتووەتە بەر و بە نووسراوی فەرمی ناوەندە بڕیاردەرەکانی ئەورووپا و وڵاتانی کاریگەری لە مەترسییەکانی بارودۆخی ئێستای ڕۆژئاوای کوردستان ئاگادار کردووەتەوە، داواش کراوە کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەرپرسیارێتیی خۆی هەڵبگرێت و گفتوگۆی سیاسی بکاتە جێگرەوەی شەڕ و توندوتیژی.

ئەم جووڵە نەتەوەییەی ڕەوەندی کوردستانی لە 20 / 1 / 2026 ڕاگەیەندراوە، وەک دووپاتکردنەوەیەک بۆ ئەو ڕاستییەی کە فشارە سەربازییەکان ناتوانن خواستی ئاشتی و ئازادی لە لای گەلی کورد لەناو بەرن و ڕەوەندی کوردیش وەک پشتیوانێکی هەمیشەیی بۆ مافە ڕەواکانی گەلەکەیان لە سەنگەری پێشەوەدا دەمێنێتەوە.