داڤۆس دەکرێتە هەلێک بۆ راکێشانی وەبەرهێنەری بیانی بۆ کوردستان

پێش 40 خولەک

کۆڕبەندی ئابووریی جیهان لە داڤۆس، وەک دەرفەتێکی زێڕین بۆ هەرێمی کوردستان سەیر دەکرێت تاوەکو بتواندرێت سەرنجی وەبەرهێنەران و سەرمایەی بیانی رابکێشێت. گرنگیی ئەم بەشداریکردنە گەیشتووەتە ئاستێک لە بازاڕەکاندا باس باسی داڤۆسە؛ شارەزایانی ئابووری پێیان وایە، راکێشانی وەبەرهێنەری بیانی کلیلی بووژانەوەی ژێرخانی ئابووریی کوردستانە.

بوونی دەیان جۆری دراوی بیانی لە بازاڕی دراوی هەولێر نیشانەی زیادبوونی وەبەرهێنانی بیانییە لە کوردستان.

نازم مەنتک، ئاڵوگۆرکاری دراو لە بازاڕی دراوی هەولێر بە کوردستان24ـی گوت: " زیاتر لە 30ـی جۆری جیاوازی دراوی وڵاتان لە بازاڕی دراوی هەولێر مامەڵەی پێوە دەکرێت و پشکی شێر مامەڵەکان بەر دۆلاری ئەمریکی کەوتووە، قەبارەی مامەڵەی رۆژانە دەگاتە سەدان ملیۆن دۆلار".

بە بۆچوونی شارەزایەکی ئابووری، ئامانج لە هاتنی سەرمایەی بیانی جێبەجێکردنی ستراتیجی فرەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهاتە.

د. ئەرشە تەها، شارەزای ئابووری بە کوردستان24ـی راگەیاند: "هێنانی سەرمایەی بیانی پڕۆژەی نوێ دروست دەکات و دەرفەتی کار دەرەخسێنێت، کاریگەری دەکاتە سەر کۆی بەرهەمی ناوخۆیی، کۆمپانیاکان رۆڵیان دەبێت لە هێنانی تەکنەلۆجیای نوێ بۆ هەرێمی کوردستان و کوالێتی بەرهەمی ناوخۆ بەرزدەکاتەوە".

ئاسانکارییەکانی حکوومەت و پێدانی مافی خاوەنداریەتیی تەواو بە وەبەرهێنەرانی بیانی، وای کردووە، هەزاران کۆمپانیا روو لە کوردستان بکەن.

رێبین عەلی، بەڕێوبەری تۆماری کۆمپانیا بیانییەکان ئامارەکانی بۆ کوردستان24 خستەڕوو و گوتی: "ساڵی رابردوو 36 کۆمپانیای بیانی تۆمارکراون و کۆی گشتیان گەیشتووەتە 3,663 کۆمپانیا و زۆرترینی کۆمپانیا تورکییەکانن".

کۆمپانیا بیانییەکان لە 12 وڵاتی جیاوازەوە هاتوونەتە هەرێمی کوردستان لە نێویاندا کۆمپانیای سویسری هەن. ئامارەکان دەیسەلمێنن؛ کوردستان چیتر تەنیا بازاڕێکی بەکاربەر نییە، بەڵکو ژینگەیەکی لەبارە بۆ راکێشانی سەرمایە و وەبەرهێنەرانی بیانی.