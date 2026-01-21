مالیکی: پرسی یەکلاییکردنەوەی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی

پێش 14 خولەک

نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، رایگەیاند، دانوستانەکان سەبارەت بە پۆستەکانی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران، گەیشتووە بە قۆناغی کۆتایی.

بەگوێرەی راگەیەندراوێکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، نووری مالیکی گوتیەتی، لایەنە سیاسییەکان لە بارەی چارەسەرکردنی کێشەکانی پۆستی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران، گەیشتوونەتە قۆناغی کۆتایی، بەڵام ناوی ئەو کەسانەی ئاشکرا نەکردووە کە بۆ پۆستەکان دیاریکراون، هاوکات ئاماژەی بە کاتەکەشی نەکردووە کەی دەتوانن یەکلایی بکەنەوە.

ئەمەش دوای چەند هەفتەیەک لە کۆبونەوە و راوێژی چڕ و پڕ دێت لە نێوان لایەنەکانی شیعە و کورد و سوننەکان، بۆ شکاندنی ئەو بەربەستانەی ڕێگربوون لە بەردەم یەکلایی کردنەوەی پۆستەکانی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران، هاوکات پێکهێنانی حکوومەتێکی نوێ کە بتوانێت سەقامگیری و ئاسایشی تەواوەتی بۆ عێراق دابین بکات و لە بەرژەوەندی هاووڵاتییان کارەکانی ئەنجام بدات.