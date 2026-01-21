لویس ساکۆ: سەردانی سەرۆک بارزانی بۆ ڤاتیکان کاریگەریی لەسەر دۆخی ئێستامان دەبێت

پێش کاتژمێرێک

پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان، سەردانی سەرۆک بارزانی بۆ ڤاتیکان بە وەرچەرخانێکی گرنگ پێناسە دەکات و ڕایدەگەیەنێت، پێگەی کاریزمایی سەرۆک بارزانی و پەیامە ئاشتیخوازانەکەی، کاریگەریی راستەوخۆیان لەسەر دۆخی ئێستا و دۆزینەوەی چارە بۆ ئاڵۆزییەکان دەبێت، هاوکات ستایشی ئەزموونی پێکەوەژیانی هەرێمی کوردستان دەکات.

چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، کاردیناڵ لویس ساکۆ، پاتریارکی کەنیسەی کلدانیی لە عێراق و جیهان، لە لێدوانێکدا، بۆ کوردستان24، تیشکی خستە سەر گرنگیی سەردانەکەی سەرۆک مەسعود بارزانی بۆ ڤاتیکان و کۆبوونەوەی لەگەڵ پاپا (لیۆی چواردەیەم).

کاردیناڵ ساکۆ ڕایگەیاند: "سەرۆک بارزانی وەک کەسایەتییەکی سەرکردە، تەنیا لە چوارچێوەی عێراقدا قەتیس نەبووە، بەڵکو لەسەر ئاستی جیهانیش خاوەن دیدگایەکی کاریزمایی و ئەزموونێکی مێژوویی پڕ بایەخە، هەر بۆیە بە یەکێک لە کەسایەتییە دەگمەنەکانی جیهان دادەنرێت."

سەبارەت بە ناوەرۆک و کاریگەریی سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ ڤاتیکان، پاتریارکی کەنیسەی کلدانی ئاماژەی بەوە دا، کە سەرۆک بارزانی بە باشی لە کاریگەری و ڕۆڵی ڤاتیکان لەسەر گۆڕەپانی نێودەوڵەتی تێدەگات، بۆیە دیدگایەکی هاوبەشی بۆ چارەکردنی کێشەکان خستووەتە ڕوو. ساکۆ گوتی: "ئەم سەردانە بێگومان کاریگەریی گەورەی لەسەر دۆخی ئێستامان دەبێت و بەش بە حاڵی خۆم لە ئێستاوە گوێبیستی کاردانەوە ئەرێنییەکانی ئەم سەردانە بووم لە نێو ڤاتیکاندا."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، لویس ساکۆ جەختی لەسەر پەیامە مرۆییەکەی سەرۆک بارزانی کردەوە و ڕوونی کردەوە: "پەیامی جەنابیان بۆ ڤاتیکان ڕوون بووە؛ پاراستنی کەرامەتی مرۆڤ و دوورکەوتنەوە لە چارەی سەربازی، لە بەرانبەردا پەنابردن بۆ دیالۆگ و ئاشتی."

کاردیناڵ ساکۆ، ستایشی هەرێمی کوردستانی کرد و وەک نموونەیەکی باڵای پێکەوەژیان لە ناوچەکەدا و گوتی: "حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەلماندوویەتی کە هەموو پێکهاتەکان دەتوانن بە هەماهەنگی لەگەڵ یەکتردا بژین. ئەو پێشکەوتن و سەقامگیرییەی لە هەرێمی کوردستان هەیە، ئەزموونێکی دەگمەنە و شایستەی ئەوەیە هەموو لایەک چاوی لێ بکەن و سوودی لێ وەربگرن."