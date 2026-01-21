سەرۆک بارزانی و میری قەتەر: نابێت ڕێگە بدرێت شەڕی کورد و عەرەب لە سووریا ڕوو بدات

پێش 32 خولەک

سەرۆک مەسعود بارزانی و میری قەتەر لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا دۆخی سووریایان تاوتوێ کرد. هەردوولا هاوڕابوون لەسەر ئەوەی کە دەبێت بە پەلە کۆتایی بە شەڕ و پێدادانەکان لە سووریا بهێنرێت و بە هەموو شێوەیەک ڕێگری لە هەڵگیرسانی شەڕی نەتەوەیی نێوان کورد و عەرەب بکرێت.

ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە 21ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی و شێخ تەمیم بن حەمەد ئال سانی، میری دەوڵەتی قەتەر، پەیوەندییەکی تەلەفۆنییان ئەنجام دا.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، تەوەرەی سەرەکیی پەیوەندییەکە تەرخان کرابوو بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی بارودۆخی سیاسیی ناوچەکە و بەتایبەتیش ئەو پێشهاتە خێرایانەی کە لە گۆڕەپانی سووریادا ڕوو دەدەن. هەردوولا جەختیان لە گرنگیی پاراستنی سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە کردەوە.

خاڵی هەرە گرنگی گفتوگۆکە، هاوڕایی هەردوولا بوو لەسەر مەترسییەکانی پەرەسەندنی توندوتیژییەکان. سەرۆک بارزانی و میری قەتەر جەختیان لەوە کردەوە کە پێویستە هەوڵەکان چڕ بکرێنەوە بۆ ڕاگرتنی شەڕ و پێكدادانەکان.

لە بەشێکی دیکەی پەیوەندییەکەدا، هەر دوو جەختین لەوە کردەوە کە دەبێت بە هەموو شێوەیەک ڕێگە لەوە بگیرێت شەڕی نەتەوەیی نێوان عەرەب و كورد ڕوو بدات، چونکە لێکەوتەی مەترسیداری دەبێت.

لە کۆتاییدا، هەردوولا دووپاتیان کردەوە کە تاکە ڕێگە بۆ دەرچوون لەم قەیرانە، پەنابردنە بۆ دیالۆگ، لێكتێگەیشتن و دۆزینەوەی چارەسەرێکی ئاشتیانە کە مافی هەموو لایەک پارێزراو بێت.