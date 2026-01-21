ئەمریکا بۆ حکوومەتی سووریا: پابەندی ئاگربەست بن لەگەڵ هەسەدە
سیاسی

شاندی پارتی و هەیبەت حەلبووسی: پێویستە شایستە دەستوورییەکان لە وادەی خۆیاندا تەواو بکرێن

عێراق پەرلەمانی عێراق پارتی دیموکراتی کوردستان شایستە دەستوورییەکان

شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەغدا، لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کۆبووەوە. لە دیدارەکەدا جەخت لە تەواوکردنی ڕێکارە دەستوورییەکان و پتەوکردنی پرەنسیپی هاوبەشی لە نێوان هێزە سیاسییەکاندا کرایەوە.

شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان، بە سەرۆکایەتیی فوئاد حوسێن، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی حزبەکە و وەزیری دەرەوەی عێراق، سەردانی هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی کرد. هەر لە دیدارەکەدا خالید بەتتال، وەزیری پیشەسازی و کانزاکان و ژمارەیەک لە پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی تەقەدووم ئامادە بوون.

لە دەستپێکی کۆبوونەوەکەدا، فوئاد حوسێن بە ناوی خۆی و سەرکردایەتیی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە، پیرۆزبایی گەرمی ئاراستەی هەیبەت حەلبووسی کرد بە بۆنەی هەڵبژاردنی وەک پەرلەمانی عێراق و هیوای خواست لە ئەرکە نوێیەکەیدا، لەپێناو بەرژەوەندییە باڵاکانی نیشتمان، سەرکەوتوو بێت.

تەوەرێکی دیکەی دیدارەکە تەرخان کرا بۆ تاوتوێکردنی دوایین پێشهاتەکان و دۆخی سیاسیی عێراق. هەردوولا جەختیان لە گرنگیی تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکان کردەوە لە چوارچێوەی ئەو وادە یاساییانەی کە دیاریی کراون.

هاوکات شاندی پارتی و سەرۆکی پەرلەمان، هاوڕا بوون لەسەر ئەوەی کە چەسپاندنی پرەنسیپی هاوبەشی لە نێوان هێزە نیشتمانییەکاندا، زامنی سەرەکییە بۆ بەدیهێنانی سەقامگیریی سیاسی و تێپەڕاندنی ئاڵنگارییەکان لە وڵاتدا.

 
