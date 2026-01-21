ئیتاڵیا: ڕۆڵی سەرۆک بارزانی لە پاراستنی کوردانی سووریا، جێگەی پێزانینە
لە چوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەیدا بۆ ئیتاڵیا، ڕۆژی چوارشەممە 21ی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی لە شاری ڕۆما، لەگەڵ ئەنتۆنیۆ تایانی، جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا کۆبووەوە.
تەوەرێکی سەرەکیی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بۆ تاوتوێکردنی بارودۆخی سیاسی و ئەمنیی ناوچەکە، بەتایبەتی دواپێشهاتەکانی گۆڕەپانی سووریا. هەردوولا بە وردی باسیان لە مەترسییەکانی سەرهەڵدانەوەی تیرۆریستانی داعش کرد لەم دۆخەدا و جەختیان لەوە کردەوە کە پێویستە کێشە و ئاڵۆزییەکان لە ڕێگەی دیالۆگ و لێکگەیشتنی ئاشتیانەوە چارەسەر بکرێن، بە دوور لە زمانی زبر و توندوتیژیی سەربازی.
لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، ئەنتۆنیۆ تایانی، بەناوی حکوومەتی وڵاتەکەیەوە ستایشی ڕۆڵی حەکیمانە و کاریگەری سەرۆک بارزانی کرد لە چەسپاندنی کولتووری پێکەوەژیان و پاراستنی سەقامگیری لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا.
وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا پێزانینی تایبەتی هەبوو بۆ هەوڵە بەردەوامەکانی سەرۆک بارزانی لەپێناو بەدیهێنانی ئاشتی لە سووریا، بەتایبەتی هەوڵەکانی بۆ پاراستنی گەلی کورد لەو وڵاتە لە هەموو ئەگەرێکی نەخوازراو و دوورخستنەوەیان لە نەهامەتی و وێرانکاری.
پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەولێر و ڕۆما، تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکان بوو؛ هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی برەودان بە پەیوەندییەکان و پێشخستنیان لە گشت بوارە جیاوازەکاندا. لە کۆتاییشدا وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا پابەندبوون و پاڵپشتیی وڵاتەکەی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و گەلی کوردستان دووپات کردەوە.