ئەمشەو بەفر دەبارێت

بە گوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی، هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی بەفربارین و بارستە هەوایەکی ساردی جەمسەری کە دەبێتە هۆی دابەزینی بەرچاوی پلەکانی گەرما.

 

کەشوهەوای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ی کانوونی دووەمی 2026:

ئەمڕۆ ئاسمان بەگشتی نیمچە هەور دەبێت و لە کاتەکانی درەنگانی شەودا بۆ هەوری تەواو دەگۆڕێت. شەپۆلێکی بەفربارین لە سنووری پارێزگای دهۆک و بەشەکانی ڕۆژئاوای هەرێمەوە دەستپێدەکات و پاشان ناوچەکانی دیکەش دەگرێتەوە.

خێرایی با لەسەرخۆ دەبێت (5-10 کم/کاتژمێر) و ئاراستەکەشی باکووری ڕۆژهەڵات دەبێت. مەودای بینین لەنێوان 7-8 کیلۆمەتردا دەبێت و پلەکانی گەرما بەراورد بە ڕۆژانی ڕابردوو کەمێک بەرزبوونەوە بەخۆیانەوە دەبینن.

 

پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ:

- هەولێر: 10 پلەی سیلیزی

- پیرمام: 7 پلەی سیلیزی

- سۆران: 4 پلەی سیلیزی

- حاجی ئۆمەران: -1 پلەی سیلیزی

- سلێمانی: 8 پلەی سیلیزی

- چەمچەماڵ: 9 پلەی سیلیزی

- هەڵەبجە: 8 پلەی سیلیزی

- دهۆک: 9 پلەی سیلیزی

- زاخۆ: 9 پلەی سیلیزی

- ئاکرێ: 8 پلەی سیلیزی

 

کەشوهەوای پێشبینیکراو بۆ سبەی هەینی، 23ی کانوونی دووەمی 2026:

سبەی هەینی، بارستە هەوایەکی ساردی جەمسەری و شەپۆلێکی بەفربارین تەواوی ناوچەکەمان دەگرێتەوە. بەفربارین لە کاتەکانی شەوی پێنجشەممەوە لە سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ، سەنتەری شەنگال و چیای شەنگال دەستپێدەکات و پاشان بۆ ناوەڕاست و ڕۆژهەڵاتی هەرێم درێژ دەبێتەوە.

پێشبینی دەکرێت سەنتەری پارێزگاکان، قەزا و ناحیەکان و تەنانەت بەشێک لە سەنتەری پارێزگای کەرکووک و ئیدارەی گەرمیانیش بەفربارین بەخۆیانەوە ببینن. شەپۆڵی بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان و سنوورییەکان بەهێزتر دەبێت. لە هەندێک ناوچە ئەگەری نمە بارانیش لەگەڵ بەفربارینەکەدا هەیە.

مەودای بینین لە کاتی بەفرباریندا بۆ کەمتر لە 1 کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە و پلەکانی گەرماش بەشێوەیەکی بەرچاو نزم دەبنەوە.

 

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی:

- هەولێر: 3 پلەی سیلیزی

- پیرمام: -1 پلەی سیلیزی

- سۆران: -1 پلەی سیلیزی

- حاجی ئۆمەران: -4 پلەی سیلیزی

- سلێمانی: 1 پلەی سیلیزی

- چەمچەماڵ: 2 پلەی سیلیزی

- هەڵەبجە: 4 پلەی سیلیزی

- دهۆک: 1 پلەی سیلیزی

- زاخۆ: 3 پلەی سیلیزی

- ئاکرێ: 2 پلەی سیلیزی

 

خێرایی با لەسەرخۆ بۆ مامناوەند دەبێت (5-15 کم/کاتژمێر) و هەندێک کات چالاک دەبێت، بەتایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانی، کەرکووک و ئیدارەی گەرمیان.

داوا لە هاووڵاتییان و شۆفێران دەکرێت ئاگاداربن و ڕێوشوێنی پێویست بگرنەبەر بەهۆی ئەگەری بەستنی ڕێگاوبانەکان و کەمبوونەوەی مەودای بینین.

 

 
 
 
