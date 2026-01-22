ئەمشەو بەفر دەبارێت
بە گوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی، هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی بەفربارین و بارستە هەوایەکی ساردی جەمسەری کە دەبێتە هۆی دابەزینی بەرچاوی پلەکانی گەرما.
کەشوهەوای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ پێنجشەممە، 22ی کانوونی دووەمی 2026:
ئەمڕۆ ئاسمان بەگشتی نیمچە هەور دەبێت و لە کاتەکانی درەنگانی شەودا بۆ هەوری تەواو دەگۆڕێت. شەپۆلێکی بەفربارین لە سنووری پارێزگای دهۆک و بەشەکانی ڕۆژئاوای هەرێمەوە دەستپێدەکات و پاشان ناوچەکانی دیکەش دەگرێتەوە.
خێرایی با لەسەرخۆ دەبێت (5-10 کم/کاتژمێر) و ئاراستەکەشی باکووری ڕۆژهەڵات دەبێت. مەودای بینین لەنێوان 7-8 کیلۆمەتردا دەبێت و پلەکانی گەرما بەراورد بە ڕۆژانی ڕابردوو کەمێک بەرزبوونەوە بەخۆیانەوە دەبینن.
پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ:
- هەولێر: 10 پلەی سیلیزی
- پیرمام: 7 پلەی سیلیزی
- سۆران: 4 پلەی سیلیزی
- حاجی ئۆمەران: -1 پلەی سیلیزی
- سلێمانی: 8 پلەی سیلیزی
- چەمچەماڵ: 9 پلەی سیلیزی
- هەڵەبجە: 8 پلەی سیلیزی
- دهۆک: 9 پلەی سیلیزی
- زاخۆ: 9 پلەی سیلیزی
- ئاکرێ: 8 پلەی سیلیزی
کەشوهەوای پێشبینیکراو بۆ سبەی هەینی، 23ی کانوونی دووەمی 2026:
سبەی هەینی، بارستە هەوایەکی ساردی جەمسەری و شەپۆلێکی بەفربارین تەواوی ناوچەکەمان دەگرێتەوە. بەفربارین لە کاتەکانی شەوی پێنجشەممەوە لە سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ، سەنتەری شەنگال و چیای شەنگال دەستپێدەکات و پاشان بۆ ناوەڕاست و ڕۆژهەڵاتی هەرێم درێژ دەبێتەوە.
پێشبینی دەکرێت سەنتەری پارێزگاکان، قەزا و ناحیەکان و تەنانەت بەشێک لە سەنتەری پارێزگای کەرکووک و ئیدارەی گەرمیانیش بەفربارین بەخۆیانەوە ببینن. شەپۆڵی بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان و سنوورییەکان بەهێزتر دەبێت. لە هەندێک ناوچە ئەگەری نمە بارانیش لەگەڵ بەفربارینەکەدا هەیە.
مەودای بینین لە کاتی بەفرباریندا بۆ کەمتر لە 1 کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە و پلەکانی گەرماش بەشێوەیەکی بەرچاو نزم دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی:
- هەولێر: 3 پلەی سیلیزی
- پیرمام: -1 پلەی سیلیزی
- سۆران: -1 پلەی سیلیزی
- حاجی ئۆمەران: -4 پلەی سیلیزی
- سلێمانی: 1 پلەی سیلیزی
- چەمچەماڵ: 2 پلەی سیلیزی
- هەڵەبجە: 4 پلەی سیلیزی
- دهۆک: 1 پلەی سیلیزی
- زاخۆ: 3 پلەی سیلیزی
- ئاکرێ: 2 پلەی سیلیزی
خێرایی با لەسەرخۆ بۆ مامناوەند دەبێت (5-15 کم/کاتژمێر) و هەندێک کات چالاک دەبێت، بەتایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانی، کەرکووک و ئیدارەی گەرمیان.
داوا لە هاووڵاتییان و شۆفێران دەکرێت ئاگاداربن و ڕێوشوێنی پێویست بگرنەبەر بەهۆی ئەگەری بەستنی ڕێگاوبانەکان و کەمبوونەوەی مەودای بینین.