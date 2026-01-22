بەفربارین ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانی گرتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی، شەپۆلێکی بەفر و باران هەرێمی کوردستانی گرتەوە و بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی تاوەکوو ئێوارەی ئەمڕۆ بەردەوام دەبێت.

ئەمڕۆ هەینی، 23ـی کانوونی دووەمی 2026، لە زۆربەی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بەفر بارین دەستیپێکرد، بەفر بارین سەنتەری شاری هەولێر و دهۆک و سلێمانی و ئیدارە سەربەخۆکانیشی گرتەوە.

لە چەند رۆژی رابردوو بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، مەودای بینین بۆ کەمتر لە 1 کم کەمدەبێتەوە، پلەکانی گەرما بەشێوەیەکی بەرچاو نزم دەبنەوە.

بەگوێرەی راگەیەنراوی کەشناسی کە دوێنێ پێنجشەممە بڵاویکردووەتەوە، کاریگەری ئەم شەپۆلە تاوەکوو ئێوارەی ئەمڕۆ بەردەوام دەبێت.