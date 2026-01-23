سەرۆک بارزانی گەیشتە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رۆما

پێش 21 خولەک

سەرۆک بارزانی لە چوارچێوەی سەردانەکەی بۆ ئیتاڵیا، سەردانی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لەو وڵاتە کرد و بڕیارە لەگەڵ ستافی نوێنەرایەتی کۆبوونەوەیەک ڕێک بخات.

ئەمڕۆ هەینی 23ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی لەچوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەی بۆ ئیتاڵیا، سەردانی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لە رۆما کرد و بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، بڕیارە سەرۆک بارزانی لەگەڵ ستافی نوێنەرایەتییەکە کۆبوونەوەیەک ڕێکبخات و تێیدا باس لە، بارودۆخی کاری نوێنەرایەتی و رۆڵی لە پێشخستنی پەیوەندییە دوولایەنەکان نێوان هەرێمی کوردستان و ئیتاڵیا بکات.

نوێدەکرێتەوە..