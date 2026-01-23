بەغدا و واشنتن میکانیزمی گواستنەوەی زیندانییانی داعش بۆ عێراق تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

محەمەد شیاع سوودانی لەگەڵ براد کوپەر، فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ( سێنتکۆم ) کۆبووەوە، هەردولا تاوتوێی دانانی کاتێکی دیاریکراویان کردووە لە بارەی گواستنەوەی ئەو داعشانەی لە زیندانەکانی سووریاوە دەگوازرێنەوە بۆ عێراق.

هەینی 23ـی کانوونی دووەمی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، بەیاننامەیەکی بڵاوکردووەتەوە و رایگەیاندووە، محەممەد شیاع سوودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ براد کوپەر فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ( سێنتکۆم ) کۆبونەتەوە، ئاماژەی بەوەکردووە، لە کۆبونەوەکە تاوتوێی دۆخی ناوچەکە بە گشتی و سووریا بە تایبەت کراوە، هاوکات بابەتی گواستنەوەی ئەو داعشانەی لە سووریاوە دەگوازرێنەوە بۆ عێراق تەوەرێکی دیکەی کۆبونەوەکەیان بووە.

ئاماژە بەوەشکراوە، "لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لەسەر گرنگی بەردەوامی پەیوەندییەکانی نێوان سەرکردە ئەمنی و سەربازییەکانی عێراق و هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و دابەشکردنی ئەرکەکان بەپێی کاتی دابینکردنی پاڵپشتی لۆجستی و ئیداری و تەکنیکی پێویست بۆ دڵنیابوون لە ئەنجامدانی ئەرکەکە بە شێوەیەکی هەماهەنگ و پارێزراو کراوەتەوە".

جەختی لەوەشکردووەتەوە، سوودانی رۆڵی براد کوپەر فەرماندەی فەرماندەیی هێزەکانی ئەمریکای لە کۆتایی هێنان بە ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و ڕادەستکردنەوەی بنکەی ئاسمانی عەین ئەسەد بە هێزەکانی عێراق و ئەو پاڵپشتیانەی کە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی پێشکەشی عێراقی کرد لە شەڕی تیرۆر و بەرەنگاربوونەوەی داعش بەرز نرخاندووە.

لە بەیننامەکەدا هاتووە، سەرکردایەتی عێراق تێگەیشتنێکی پێشوەختەی هەبووە لە چۆنیەتی پەرەسەندنی دۆخی ناوچەکە، ئەمەش وایکردووە حکوومەت پلانی پێشوەختە بۆ پاراستنی سنوورەکانی عێراق ئەنجام بدات، لەڕێگەی بەهێزکردنی سنوورەکانەوە بە بەکارهێنانی ئەو شێوازانەی کە بۆ یەکەمجارە جێبەجێ دەکرێن و گەڕانەوەی ژمارەیەکی بەرچاو لە خێزانە عێراقییەکان لە چەند کەمپێکی دیاریکراوەوە، جگە لە بەردەوامبوونی هەوڵە سیاسی و ئەمنییەکان لەگەڵ لایەنە ناوچەییە پەیوەندیدارەکان.

لای خۆیەوە کوپەر ستایشی ڕۆڵی عێراقی کرد لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و سوپاس و پێزانینی خۆی بەناوی هەموو هاوپەیمانی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە پێشکەش کرد بۆ ئەو ڕێوشوێنە ئەمنییە کاریگەرە و پێشوازیکردن لە دەستگیرکراوەکانی ڕێکخراوی تیرۆرستی داعش، جەختی لە ئامادەیی کردەوە بۆ پێشکەشکردنی پاڵپشتی لۆجستی و تەکنیکی بۆ عێراق و بەردەوامبوونی هاریکاری لە نێوان بەغدا و هاوپەیمانییەتەکە لە ئاستە باڵاکان.

ئەمەش لە کاتێکدایە، فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ( سێنتکۆم )، ڕۆژی چوارشەممە ڕایگەیاند، هێزەکانیان 150 زیندانی داعشیان لە زیندانێکی پارێزگای حەسەکەی سوریا گواستووەتەوە بۆ عێراق، بە هۆی پێویستی ڕێگریکردن لە هەڵهاتنی هیچ کام لە دەستگیرکراوەکان.