ئەمریکا جارێکی دیکە هۆشداری دەداتە عێراق

پێش 55 خولەک

ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز، بڵاویکردەوە، ئەمریکا هەڕەشەی لە سیاسەتمەدارانی باڵای عێراق کردووە، ئەگەرگرووپە چەکدارەکان لە حکوومەتی داهاتوودا بەشادری پێبکات ئەمریکا سزای بەسەردا دەسەپێنێت، ئاماژەی بەوەشکردووە، لەوانەیە سزاکان بە ئامانجگرتنی داهاتی نەوتی عێراق بێت کە لە ڕێگەی یەدەگی بانکی فیدڕاڵییەوە لە نیویۆرک وەریدەگرێت.

هەینی 23ـی کانوونی دووەمی 2026، ئاژانسی رۆیتەرز بە پشتبەستن بە چوار سەرچاوە ئاشکرایکردووە، ئەمریکا جارێکی دیکە لە بارەی بەشداریکردنی گرووپە چەکدارەکانی عێراق لە حکوومەتی داهاتووی ئەو وڵاتە هۆشدار داوە بە بەرپرسانی باڵا، ئاماژەی بەوەکردووە، عێراق دەیەوێت پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئەمریکا بەرەو پێش ببات، بەڵام جێبەجێ نەکردنی ڕێنمایی و پلانی ئەمریکا لە بارەی کەمکردنەوەی هەژموونی گرووپە چەکدارەکان ئەگەرێکی بەهێزە بۆ سەپاندنی سزا لە لایەن ئەمریکاوە بۆ سەر عێراق.

بە گوێرەی زانیارییەکانی رۆیتەرز، سێ بەرپرسی عێراقی و سەرچاوەیەکی ئاگادار لەو بابەتە بە ئاژانسی ڕۆیتەرزیان ڕاگەیاندووە، جۆشوا هاریس، بەرپرسی کاروباری ئەمریکا لە بەغدا، لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا چەندین جار لە گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی عێراقی و سەرکردە کاریگەرەکان، لەنێویاندا هەندێک لە سەرۆکی گرووپە چەکدارەکان، لە ڕێگەی نێوەندگیرییەوە، هۆشدارییەکانی ئەمریکای پێڕاگەیاندوون.

داوای ساڵێک لە وەرگرتنی پۆستی سەرۆکایەتی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ تاوەکو ئێستا لە هەوڵدایە بۆ دەربازکردنی عێراق لە دەستی دەرەکی و کاریگەری نەرێنی گرووپە چەکدارەکان لە سەر پەیوەندییەکانی نێوانیان، بۆ ئەم مەبەستە چەندین جار ئەمریکا هۆشداری داوە بە حکوومەتی عێراق، بەڵام ئەمجارە جیاواز دەبێت، چونکە ئەگەری سەپاندنی سزای دارایی لە ڕێگەی بانکی فیدڕاڵییەوە بۆ سەر عێراق لە لایەن ئەمریکاوە ئەگەرێکی کراوەی بەهێزە ئەمەش بە کەمکردنەوەی پێدانی دۆلاری ئەمریکی بە بانکی ناوەندی عێراق.

پێشتر لە وەڵامی پرسیارێکی ئاژانسی رۆیتەرز، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، ئەمریکا پشتیوانی لە سەروەری عێراق و هەموو وڵاتانی ناوچەکە دەکات، ئەمەش مانای وایە هیچ بوارێک بۆ گرووپە چەکدارەکان نییە بۆ ئەوەی هەژموونی خۆیان بەرەوپێش ببەن و مەترسی لە سەر ئاسایشی ناوچەکە دروست بکەن.

ئەمە یەکەم جار نییە ئەمەریکا هۆشداریی بداتە عێراق، لەوەی پێویستە گرووپە چەکدارەکان هەڵبووشێنێتەوە و لە پێکهێنانی حکوومەت هیچ بەشدارییەکی کارایان لە کایەکانی دەسەڵات پێنەکات، بەڵام بەغدا تا ئێستا هیچ هەنگاوێکی جیددی نەناوە بۆ هەڵوەشاندنەوەی گرووپە چەکدارەکان و کۆنترۆڵکردنی چەکەکانیان.

چاودێراون پێیان وایە، پەراوێزخستنی هۆشدارییەکانی ئەمەریکا لە لایەن عێراقەوە، ئەو وڵاتە بەرەو چارەنووسێکی نادیار دەبات، هاوکات جەخت لەوە دەکەنەوە، پێویستە هەر چی زووە بەغدا داواکارییەکانی واشنتن جێبەجێ بکات.