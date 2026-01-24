پێنتاگۆن: دەبێت ئەوروپا بەرپرسیارێتی پاراستنی ئاسایشی خۆی بگرێتە ئەستۆ

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن)، لە چوارچێوەی ستراتیژی نوێی بەرگریی نیشتمانی بۆ ساڵی 2026، وەرچەرخانێکی گەورەی لە سیاسەتی سەربازی خۆی راگەیاند و جەختی کردەوە دەبێت چیتر وڵاتانی ئەوروپا پشتبەستن بە واشنتن کەم بکەنەوە و بەرپرسیارێتی سەرەکی بەرگریی لە کیشوەرەکەیان بگرنە ئەستۆ.

پێنتاگۆن ئاماژەی بەوە کردووە؛ هاوشێوەی ئەوەی لە ستراتیژی ئاسایشی نیشتمانیدا هاتووە، پێویستە ئەوروپا وەڵامدەرەوەی یەکەمی ئەو هەڕەشە ئەمنییانە بێت کە رووبەڕووی دەبنەوە. ستراتیژییەکە داوا دەکات هاوپەیمانانی ناتۆ بەرپرسیارێتی سەرەکی "بەرگریی نائەتۆمی" بگرنە ئەستۆ، لە کاتێکدا پشتیوانییەکانی ئەمریکا تەنیا بۆ کاتە چارەنووسسازەکان و بە شێوەیەکی سنووردار دەمێنێتەوە.

لە پەیامێکی راستەوخۆدا بۆ وڵاتانی ئەوروپا، پێنتاگۆن رایگەیاندووە: "ئێمە بە روونی بە هاوپەیمانە ئەوروپییەکانمان دەڵێین؛ دەبێت هەوڵ و سەرچاوەکانیان بە پلەی یەکەم لە ناوخۆی ئەوروپادا خەرج بکەن."

پیت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا، دوێنێ هەینی لە کاتی راگەیاندنی ستراتیژییە نوێیەکەدا، ئاشکرای کرد؛ "ئەولەویەتی یەکەمی سوپای ئەمریکا لە ساڵانی داهاتوودا بریتی دەبێت لە بەرگریکردن لە خاکی ئەمریکا و نیوەگۆی رۆژئاوا."

هێگسێت جەختی لە زیندووکردنەوەی "دەسپێکردنی مۆنرۆ" کردەوە، کە ئامانج لێی رێگریکردنە لە هەر جۆرە هەژموون و کاریگەرییەکی سەربازیی رووسیا و چین لە کیشوەری ئەمریکادا.

بەگوێرەی پلانە نوێیەکە، پێنتاگۆن تەنیا جەخت لە هەڕەشە دەرەکییەکان ناکاتەوە، بەڵکو پرسی ئاسایشی ناوخۆیی و سنوورەکانیش دەخاتە پێشینەی کارەکانی. وەزیری بەرگریی رایگەیاند؛ هێزەکانی پاسەوانی نیشتمانی و کەرەستە دەریاییەکان لە کەناراوەکانی کاریبی جێگیر دەکرێن، بە مەبەستی توندکردنی کۆنترۆڵکردنی سنوورە باشوورییەکان و بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان.

ئەم ستراتیژە نوێیەی واشنتن ئاماژەیەکی روونە بۆ کەمکردنەوەی ئەرکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ئەوروپا و گواستنەوەی قورسایی هێزەکانی بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە ناوخۆییەکانی و رووبەڕووبوونەوەی هەژموونی چین لە ناوچەکەدا.