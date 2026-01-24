چوارچێوەی هەماهەنگی کۆدەبێتەوە؛ مالیکی کاندیدە یان دەنگۆیە؟

پێش کاتژمێرێک

چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆک وەزیران کۆدەبێتەوە و سەرکردەیەک لە هاوپەیمانییەکە دەڵێت، کاندیدکردنی مالیکی تەنیا دەنگۆیە.

بڕیارە ئەمڕۆ شەممە، 24ـی کانوونی دووەمی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجام بدات.

عەبدولڕەحمان جەزائیری، سەرکردە لە چوارچێوەی هەماهەنگی، بە کوردستان24ی راگەیاند، کۆبوونەوەکە تایبەت دەبێت بە پرسی پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق.

جەزائیری جەختی کردەوە، تا ئێستا چوارچێوەی هەماهەنگی کاندیدی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران دیاری نەکردووە. هەروەها هیچ کۆدەنگییەکیش لەسەر نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا نییە.

بە گوتەی ئەو سەرکردەیە، "مالیکی داوای گەرەنتیی پاڵپشتی لە کورد، سوننە و شیعەکانی کردووە، بەڵام لایەنە سوننەکان رەتیان کردووەتەوە و ڤیتۆیان لەسەری هەیە. بۆیە هەر هەواڵێک دەربارەی کاندیدکردنی ناوبراو تەنیا دەنگۆیە و دوورە لە راستییەوە."

لەلایەکی دیکەوە، عەلی دیفاعی، گوتەبێژی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامیی عێراق، بۆ کوردستان24 پشتڕاستی کردەوە، کۆبوونەوەی ئەمڕۆی چوارچێوەی هەماهەنگی ئاساییە و تایبەتە بە تاوتوێکردنی پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق.

لە ماوەی هەفتەکانی رابردوودا، جووڵە و گفتوگۆکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی چڕبوونەتەوە بۆ یەکلاییکردنەوەی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران. لەم چوارچێوەیەدا، چەندان کۆبوونەوە ئەنجام دراون یان دواخراون بەهۆی ناکۆکی و وردەکاریی سیاسییەوە. سەرەتا چوار کاندید لە ئارادا بوون، کە محەممەد شیاع سوودانی بە بەهێزترین دادەنرا.

بەڵام دواتر، محەممەد شیاع سوودانی لە کاندیدبوون کشایەوە و رێگەی بۆ نووری مالیکی خۆش کردووە. ئەم هەنگاوە دوای ئەوە هات، مالیکی رەزامەندیی زۆرینەی هێزەکانی ناو چوارچێوەکەی بەدەستهێناوە.

لەگەڵ ئەوەشدا، پرسی کاندیدکردنی مالیکی هێشتا بەربەستی لەپێشە، بەتایبەت لەلایەن لایەنە سوننەکانەوە کە نیگەرانییان هەیە. هاوکات، چوارچێوەی هەماهەنگی داوای لە لایەنە کوردییەکانیش کردووە، بە زووترین کات لەسەر یەک کاندیدی هاوبەش بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار رێک بکەون، بۆ ئەوەی پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت خێراتر بکرێت.