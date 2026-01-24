سەباح نوعمان بۆ کوردستان24: زیندانیانی داعش بە گوێرەی یاسای عێراقی دادگایی دەکرێن

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق رایگەیاند، سەرجەم ئەو چەکدارانەی ڕێکخراوی داعش کە لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ زیندانەکانی عێراق، بەگوێرەی یاسا بەرکارەکانی وڵات دادگایی دەکرێن و سزای دادپەروەرانە وەردەگرن.

سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد: "دۆخی ئەو زیندانییە داعشانەی گەیشتوونەتە عێراق پارێزراوە. زۆربەیان لە لایەن دادگاکانی عێراقەوە داواکراون، بۆیە بەگوێرەی یاساکانمان ڕووبەڕووی دادگا دەکرێنەوە."

نوعمان جەختی لەوەش کردەوە، ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئامادەیی تەواوی نیشانداوە بۆ سەرپەرشتیکردنی پڕۆسەی دادگاییکردنی ئەو چەکدارانە و بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا دەست بە رێکارە یاساییەکان بکرێت.

سەبارەت بە پڕۆسەی گواستنەوەکە، گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی رایگەیاند، گواستنەوەی چەکدارانی داعش لە سووریاوە بۆ زیندانەکانی عێراق بەردەوامە و دەسەڵاتدارانی بەغدا بە هاوبەشی سەرپەرشتی پڕۆسەکە دەکەن.

بەگوێرەی زانیارییەکان، تا ئێستا 150 چەکداری داعش لە سووریاوە ڕادەستی عێراق کراونەتەوە، پێشبینیش دەکرێت لە قۆناغەکانی داهاتوودا ژمارەی ئەو چەکدارانەی دەگوازرێنەوە بگاتە 700 کەس.