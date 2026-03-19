مانگی سووری ئێران: 204 منداڵ بەهۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل کوژراون

پێش کاتژمێرێک

پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، پیر حسێن کولیوەند، سەرۆکی مانگی سووری ئێران رایگەیاند: بە هۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل زیاتر لە 18 هەزار هاووڵاتی مەدەنی بریندار بوون و 204 منداڵ کە تەمەنیان کەمتر لە 18 ساڵ بووە کوژراون.

کوولیوەند ئاماژەی بەوەش کردووە، لەم هێرشانەدا زیاتر لە 70 هەزار یەکەی سیڤیل(شوێنی مەدەنی)، لەوانەش خانوو و باڵەخانە و قوتابخانە و دووکان و هەروەها ژێرخانە سەرەکییەکان لە شارەکانی ئێران بە ئامانج گیراون. لەوانەش 251 بنکەی تەندرووستی و 498 قوتابخانە و 17 بنکەی مانگی سوور زیانیان بەر کەوتووە.