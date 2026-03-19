مەسرور بارزانی و کۆنگرێسمان برایان ماست دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی لیژنەی کاروباری دەرەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا، پێشهاتەکانی ئەم دواییەی کوردستان، عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان تاوتوێ کرد.

پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و برایان ماست، ئەندامی کۆنگرێس و سەرۆکی لیژنەی کاروباری دەرەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا، پەیوەندییەکی تەلەفۆنییان ئەنجام دا.

ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، هەردوولا لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، پێشهاتەکانی ئەم دواییەی هەرێمی کوردستان، عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەڕاستی تاوتوێ کرد.

بە پێی راگەیەنراوەکە، هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگی بەهێزترکردنی پەیوەندییەکان و پەرەپێدانی هاوکاری و هەماهەنگی دوولایەنە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگەکان.