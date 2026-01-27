سیاسی

مەترسیی گواستنەوەی حەفت هەزار زیندانی داعش بۆ عێراق هەیە

عێراق زیندانیانی داعش

ئەندامێکی باڵای پەیمانگای واشنتن ئاشکرای دەکات، بڕیارە نزیکەی حەوت هەزار زیندانی لە سووریاوە بۆ عێراق بگوازرێنەوە، ئەمەش مەترسی و پرسیاری جددی لەڕووی ئەمنی و مرۆییەوە بۆ بەغدا دروست دەکات، بەتایبەتی کە دۆسیەی منداڵان و نەوجەوانان بەشێکی ئاڵۆزی ئەو پرۆسەیە پێک دەهێنن.

سێشەممە 27ی کانوونی دووەمی 2026، دیڤۆرا مارگۆڵن، ئەندامی باڵا لە پەیمانگای واشنتن لە پانێڵێک لە ژێر ناونیشانی رێککەوتنی هەسەدە و حکوومەت، لێکەوتەکانی لەسەر سووریا و ناوچەکە رایگەیاند، پرۆسەی گواستنەوەی نزیکەی حەوت هەزار زیندانی بۆ عێراق، چەندین پرسیاری ئەخلاقی، مرۆیی و ئەمنی لێ دەکەوێتەوە، بەو پێیەی لەنێو ئەو زیندانییانەدا دوو جۆر لە کەسانی پێنەگەیشتوو هەن.

مارگۆڵن روونی کردەوە، کۆمەڵەی یەکەم ئەو منداڵ و مێردمنداڵانەن کە لە ساڵی 2019ەوە زیندانیکراون و تەمەنیان لەژێر 14 ساڵەوە بووە، بەڵام بەهۆی ئایدیۆلۆژیای داعشەوە راهێنانی سەربازییان پێ کراوە و تەنانەت لە ڤیدیۆکانی پڕوپاگەندە و سەربڕیندا بەکارهێنراون. ئاماژەی بەوەش دا، بەندکردنی ئەم مێردمنداڵانە لەگەڵ پیاوانی پێگەیشتوو، نیگەرانیی نێودەوڵەتی لێکەوتەوە و لە کاتی شکاندنی زیندانی حەسەکەشدا وردەکارییەکەی زیاتر دەرکەوت.

سەبارەت بە کۆمەڵەی دووەم، ئەو توێژەرە بە گواستنەوەی ئۆتۆماتیکی ناوی بردن و ئاماژەی بەوە دا، ئەمانە ئەو کوڕانەن کە تەمەنیان لە هەشت ساڵەوە دەست پێ دەکات و لە کەمپەکانی هۆل و رۆژ گەورە دەبن. بەهۆی خراپی دۆخی ئەمنی و تاوانەکانی ناو کەمپەکان، دەگوازرێنەوە بۆ سەنتەرەکانی شیاندنەوە نەوجەوانان.

دیڤۆرا مارگۆڵن رەخنەی لە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو دۆسیەیە هەیە و دەڵێت: شیاندنەوە واتە ئامادەکردن بۆ هاتنە دەرەوە، بەڵام بۆ ئەوان شتێک نییە بەناوی هاتنە دەرەوە؛ ئەگەر تا تەمەنی 18 ساڵی وڵاتەکانیان وەریان نەگرنەوە، ئەوا راستەوخۆ بۆ زیندانەکان دەگوازرێنەوە.

 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,