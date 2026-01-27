مارک ساڤایا: نەخشە رێگەیەک بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە عێراق جێبەجێ دەکرێت

پێش 48 خولەک

مارک ساڤایا، نێردەی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق رایگەیاند: لەگەڵ هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی نوێ و رێگریکردن لە بەهێزبوونی گروپە چەکدارەکان، ئەرکێکی لەپێشینە هەیە، ئەویش رووبەرووبوونەوەی گەندەڵی و ئاشکراکردنی چارەنووسی پارە دزراوەکانی عێراقە.

ساڤایا جەختی کردەوە لەوەی، ئەمجارە هەوڵەکان تەنیا شوێنکەوتنی ئەو پارانە نییە کە براونەتە دەرەوە، بەڵکو ئاشکراکردنی دروستی ئەوەیە، ئەو پارانە بۆ چ مەبەستێک بەکارهێنراون و گەیشتوونەتە دەستی کێ.

بەپێی زانیارییەکانی ساڤایا، بە هەماهەنگی لەگەڵ دامەزراوە جیاوازەکان، ئێستا تێگەیشتنێکی ورد و هەمەلایەنە هەیە لەسەر ئەو کەسانەی لە گەندەڵی تێوەگلاون، لەوانە بەرپرسانی باڵای حکوومەت و ئەندامانی خێزانەکانیان کە لە پارەی دزراوی عێراق سوودمەند بوون.

While our team works on the ground in Iraq to support the formation of a new government and to prevent Iranian backed militias from rising to positions of power, it is equally and even more critical to prepare for confronting the corruption crisis in Iraq. This effort must go… — Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 27, 2026

نێردەی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق ئاشکرای کرد، ئەم پارانە نەک هەر بۆ کڕینی موڵک و ماڵ لە چەندین وڵاتی جیاواز بەکارهێنراون، بەڵکو بۆ بەدەستهێنانی رەگەزنامە و پاسپۆرتی بیانیش بەکارهێنراون، کە هەندێکیان بە هەمان ناو و هەندێکی تریان بە ناوی جیاواز بووە تاوەکو لە لێپرسینەوە و شوێنکەوتنی یاسایی لە داهاتوودا رزگاریان بێت.

ساڤایا ئاماژەی بەوە کرد، زۆربەی ئەم حاڵەتانە لە ناوچەکەدا زۆربوونە، بەڵام هەندێکی تریان لە رێگەی پڕۆگرامەکانی (رەگەزنامە لە بەرانبەر وەبەرهێنان) کە هەندێک وڵات پێشکەشی دەکەن، گەیشتوونەتە وڵاتانی دوورتر.

مارک ساڤایا دووپاتی کردەوە، گەندەڵی نەک هەر زیان بە گەلی عێراق دەگەیەنێت و ئاسایشی نیشتمانی تێکدەدات، بەڵکو دەبێتە سەرچاوەی بەهێزکردنی گروپە تیرۆریستییەکان و چالاکییە تێکدەرەکان لە چەندین وڵاتدا.

ساڤایا رایگەیاند: بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی گەنجینەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و نووسینگەی کۆنترۆڵکردنی سەرمایە بیانییەکان کار دەکەن بۆ ئەوەی یاسا بەسەر هەموو لایەنە سەرپێچیکارەکاندا بێ جیاوازی جێبەجێ بکرێت، چونکە هیچ کەسێک لە سەرووی یاساوە نییە و دەبێت دادپەروەری بۆ گەلی عێراق دەستەبەر بکرێت.